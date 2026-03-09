La contre-offensive indienne de Honda : fabriquer en Inde pour mieux conquérir l'Europe

À partir de 2026, Honda India commencera à produire et à exporter vers l’Europe des motos de moyenne cylindrée destinées à rivaliser directement avec les modèles chinois à bas prix qui envahissent le marché.

La montée en puissance des constructeurs chinois n’est plus une simple tendance. Dans certains pays européens comme l’Espagne, les marques chinoises vendent déjà plus de motos que Honda ou Yamaha.

Un changement spectaculaire dans un secteur longtemps dominé par les constructeurs japonais.

Face à cette pression, les géants japonais n’avaient que deux options : accepter une perte de parts de marché… ou revoir complètement leur stratégie industrielle. Honda a choisi la seconde.

L’Inde devient le nouveau centre de production des motos conçues pour l’Europe

La stratégie dévoilée fin 2025 par Honda est claire : faire de l’Inde un hub mondial de production, y compris pour les motos destinées au marché européen. Ce choix n’est pas improvisé. Honda exporte déjà depuis l’Inde vers plus de 60 pays.

Mais l’objectif est désormais plus ambitieux : produire des motos capables de respecter les standards de qualité européens, tout en bénéficiant des coûts de production bien plus faibles de l’industrie indienne.

Pour atteindre cet objectif, Honda s’appuie sur ses centres de recherche et développement situés à Manesar et Bengaluru, où les ingénieurs travaillent déjà sur des modèles spécialement pensés pour les marchés occidentaux.

Le défi est délicat : maintenir la réputation de fiabilité et de finition de Honda tout en proposant des prix capables de rivaliser avec les constructeurs chinois.

Plusieurs modèles pourraient être concernés par cette nouvelle stratégie. Selon plusieurs sources du secteur, Honda pourrait exporter vers l’Europe des motos comme : la CB350 la CB300F la CB300R* les NX500 et CB500X.

Une nouvelle plateforme mondiale de 350 à 500 cc serait également en développement. L’objectif est simple : attaquer directement le cœur du marché européen des motos accessibles, aujourd’hui dominé par des marques comme Royal Enfield ou CFMoto.

Prenons un exemple concret. La GB350, actuellement produite au Japon, est vendue environ 4 590 € en Europe. Une production en Inde permettrait de réduire sensiblement son prix, ce qui la placerait en concurrence frontale avec les motos les plus agressives du marché. Et ce n’est qu’un début.

Honda investit déjà dans de nouvelles lignes de production en Inde, pour les motos thermiques… mais aussi pour les motos électriques. D’ici 2028, une ligne entièrement dédiée aux modèles électriques doit voir le jour.

Ce mouvement montre à quel point la bataille mondiale de la moto est en train de changer. Le Japon ne renonce pas à son leadership, mais il adopte désormais les mêmes armes que ses rivaux : production délocalisée, coûts réduits et plateformes mondiales.

En clair : la guerre entre Japon, Chine et Inde ne se joue plus seulement sur la technologie. Elle se joue aussi sur le prix de fabrication.