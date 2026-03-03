Quand une Honda CB750 de 1991 se prend pour une Superbike moderne

Dans le monde de la préparation, il y a ceux qui se contentent d’un coup de peinture, et il y a les orfèvres. Massimo Carriero et équipe de Carriero Corse appartiennent clairement à la seconde catégorie.

Sa dernière création, basée sur une Honda CB750 F2 de 1991, brouille les pistes entre l’héritage Café Racer et la modernité des Superbike actuelles.

C’est techniquement que la métamorphose impressionne le plus. Exit les doubles amortisseurs arrière, Carriero Corse a greffé un mono-amortisseur Öhlins entièrement réglable, monté sur un bras oscillant sur mesure réalisé en aluminium, tôle et fibre de carbone. Plus court que l’élément d’origine, il permet de réduire l’empattement de 136 mm.

Le train avant n’est pas en reste avec une fourche inversée également piochée dans le catalogue Öhlins, parée de ses tubes dorés caractéristiques, maintenue par des tés de fourche taillés dans la masse. Côté liaisons au sol, la sportive fait dans le haut de gamme avec des jantes Marchesini en aluminium forgé, chaussées de gommes Pirelli Diablo Rosso II.

La Honda prend des cubes

Sous sa robe minimaliste, le quatre-cylindres en ligne, hérité à l’époque de la CBX750, prend une tout autre dimension. Le bloc a été réalésé pour afficher désormais une cylindrée de 866 cm³. Pour accompagner ce surplus de caractère, l’atelier italien a soigné les détails : batterie lithium-ion pour le gain de poids, bobines Dynatek et un système de démarrage sans clé pour la touche de modernité.

Le poste de pilotage respire également la compétition avec des poignées Domino, des leviers Brembo et un tableau de bord numérique ECU Master qui remplace avantageusement les gros compteurs à aiguilles d’origine.

La livrée réalisée en collaboration avec Jackem Design sublime les nombreuses pièces en fibre de carbone (garde-boue, tête de fourche) pour un résultat qui confère à cette CB750 une personnalité unique.

Plus qu’un simple exercice de style comme on peut en découvrir, cette réalisation de Carriero Corse est la preuve qu’avec un peu d’imagination (et beaucoup de savoir-faire tout de même), une base aussi classique qu’une Honda Seven Fifty peut renaître dans une forme totalement inattendue.