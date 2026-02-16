Mash se met au Bleu Blanc Rouge avec une préparation inédite de son roadster FR 750 signée Café Racer Only

Longtemps associée à ses petites cylindrées au style néo-rétro, la marque Mash a amorcé un véritable virage stratégique avec l’arrivée de la Mash FR 750 en 2024, un roadster bicylindre de 750 cm³ développant 74,6 chevaux au look résolument plus moderne.

Pour révéler son potentiel esthétique, la marque de la SIMA a confié son relooking au portail web français, Café Racer Only.

Si on retrouve tous les équipements de la Mash FR 750, proposée en France à partir de 6 399 €, suspensions Kayaba réglables, système de freinage Brembo, ABS Bosch, etc., le roadster prend des airs de Street Tracker.

Une base de préparation particulièrement abordable

Le point de départ de cette préparation est totalement atypique. L’équipe de Café Racer Only ne s’est pas inspirée d’une ancienne gloire des circuits, mais d’un casque : l’Arai Concept-X Temu Blue, avec son esprit néo-rétro et sa décoration d’inspiration vintage. On retrouve ainsi le blanc nacré, le bleu et le rouge, structurés par des bandes graphiques qui rappellent l’univers du Dirt Track américain.

C’est Fred de F2, le peintre officiel de Red Bull France, qui a orchestré la mise en peinture. Le résultat est une livrée « usine » qui donne à la Mash réalisée par Café Racer Only une carrure plus imposante que le modèle de série.

Pour la préparation, la selle a été confiée à la Sellerie Briant, avec un mélange de textures lisses et perforées pour un grip parfait en mode sport. Des jantes dorées, des plaques numéro « 750 » vintage sur les flancs de radiateur, et un guidon rouge rehaussent le style général.

En partant d’une base aussi peu coûteuse, le budget total (moto + prépa esthétique) reste même sous la barre des 9 000 €.