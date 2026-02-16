Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mash

Mash se met au Bleu Blanc Rouge avec une préparation inédite de son roadster FR 750 signée Café Racer Only

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

1  

En collaborant avec le constructeur chinois Jedi Motor, Mash a tourné la page des petites cylindrées au look rétro. Modèle phare de cette ambition, le roadster FR 750 incarne ce renouveau. La marque de la SIMA, s’est associée au portail Café Racer Only pour transformer son nouveau fer de lance en un Street Tracker aux couleurs bien françaises.

Mash se met au Bleu Blanc Rouge avec une préparation inédite de son roadster FR 750 signée Café Racer Only

Longtemps associée à ses petites cylindrées au style néo-rétro, la marque Mash a amorcé un véritable virage stratégique avec l’arrivée de la Mash FR 750 en 2024, un roadster bicylindre de 750 cm³ développant 74,6 chevaux au look résolument plus moderne.

Pour révéler son potentiel esthétique, la marque de la SIMA a confié son relooking au portail web français, Café Racer Only.

Si on retrouve tous les équipements de la Mash FR 750, proposée en France à partir de 6 399 €, suspensions Kayaba réglables, système de freinage Brembo, ABS Bosch, etc., le roadster prend des airs de Street Tracker.

Une base de préparation particulièrement abordable

Mash se met au Bleu Blanc Rouge avec une préparation inédite de son roadster FR 750 signée Café Racer Only

Le point de départ de cette préparation est totalement atypique. L’équipe de Café Racer Only ne s’est pas inspirée d’une ancienne gloire des circuits, mais d’un casque : l’Arai Concept-X Temu Blue, avec son esprit néo-rétro et sa décoration d’inspiration vintage. On retrouve ainsi le blanc nacré, le bleu et le rouge, structurés par des bandes graphiques qui rappellent l’univers du Dirt Track américain.

Mash se met au Bleu Blanc Rouge avec une préparation inédite de son roadster FR 750 signée Café Racer Only

C’est Fred de F2, le peintre officiel de Red Bull France, qui a orchestré la mise en peinture. Le résultat est une livrée « usine » qui donne à la Mash réalisée par Café Racer Only une carrure plus imposante que le modèle de série.

Mash se met au Bleu Blanc Rouge avec une préparation inédite de son roadster FR 750 signée Café Racer Only

Pour la préparation, la selle a été confiée à la Sellerie Briant, avec un mélange de textures lisses et perforées pour un grip parfait en mode sport. Des jantes dorées, des plaques numéro « 750 » vintage sur les flancs de radiateur, et un guidon rouge rehaussent le style général.

Mash se met au Bleu Blanc Rouge avec une préparation inédite de son roadster FR 750 signée Café Racer Only
Mash se met au Bleu Blanc Rouge avec une préparation inédite de son roadster FR 750 signée Café Racer Only

En partant d’une base aussi peu coûteuse, le budget total (moto + prépa esthétique) reste même sous la barre des 9 000 €.

1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité Mash

Voir toute l'actu Mash

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto