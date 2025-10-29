Un nouveau Radar arrive en ville

Alors que l’univers moto se veut de plus en plus technologique, innovant et coûteux, Mash prend le contre-pied de cette tendance en dévoilant un petit scooter 50 cm3 simple, compact et accessible.

Son moteur monocylindre 4 temps de 49,6 cm³ (2,8 chevaux et 2,8 Nm de couple maxi à 6 500 tr/min) est associé à une transmission automatique qui lui permet d’atteindre la limite légale de 45 km/h.

Il est équipé de roues de 10 pouces, d’un frein avant à disque et d’un frein arrière à tambour, pour un poids total de 83 kg une fois le réservoir de 4,2 litres rempli (consommation annoncée à 2,2 l/100 km selon la marque).

Ses dimensions contenues (1 780 × 640 × 1 080 mm) et son empattement de 1 220 mm, permettent au Mash Radar 50 d’être particulièrement à l’aise en ville.

Simple et basique ce Radar 50

Se voulant essentiellement pratique au quotidien, le Radar 50 propose un coffre pour casque, un support paquet dépliant, un espace de rangement intégré, une hauteur de selle accessible de 755 mm et en guise d’instrumentation un compteur analogique avec indicateur de vitesse et jauge à essence.

Disponible en deux coloris : noir ou gris, il est accessible dès 14 ans avec le permis AM et proposé à l’un des tarifs les plus bas du marché des scooters de cette catégorie : 1 149 €.

Comme tous les autres modèles du catalogue Mash, il bénéficie d’une garantie de trois ans pièces et main-d’œuvre avec un kilométrage illimité.