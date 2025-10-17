Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La routière Mash GT750 arrive dans les concessions

Développée en collaboration avec le constructeur chinois Jedi, la nouvelle Mash GT750 incarne la nouvelle stratégie commerciale de la marque de proposer des motos aux looks plus modernes. La routière, pensée pour les longues distances, est disponible à partir de 11 999 €.

Incarnant le renouveau de la marque Mash, le partenariat avec le constructeur chinois Jedi Motor va prendre un nouveau tournant avec l’arrivée sur le marché français d’une nouvelle moto pensée cette fois pour les grandes distances : la routière GT750.

Cette nouveauté de 730 cm³ dispose d’un bicylindre développant 75 chevaux, et s’affirme avec une face avant intégrant un triple phare à LED et un large pare-brise panoramique réglable électriquement en hauteur.

Accessible, avec une hauteur de selle de 780 mm pour un poids total de 275 kg tous pleins faits, elle est dotée de demi-guidons relevés, d’un réservoir de 24 litres, d’une fourche inversée à l’avant et d’un amortisseur hydraulique à l’arrière. Le freinage est confié à Brembo avec deux disques de 300 mm à l’avant et un disque de 260 mm à l’arrière, complété par un maître-cylindre également fourni par la marque italienne.

Chaussée de pneus Michelin Road 6 (120 à l’avant et 180 à l’arrière), la Mash GT750 dispose d’un équipement complet avec un écran TFT couleur de 12,3 pouces connecté, une selle et des poignées chauffantes réglables sur cinq niveaux, trois prises embarquées (USB-A, USB-C et 12 V), un système de démarrage sans clé et de surveillance de la pression des pneus ainsi que des caméras à l’avant comme à l’arrière.

Une moto faite pour le voyage

Elle est équipée de deux valises rigides de 20 litres chacune à déverrouillage électrique, un porte-paquet intégré, des pare-carters et pare-valises.

La Mash GT 750 est disponible en versions A2 et A, dans les coloris Black et Gold, à partir de 11 999 €, ou 199,64 euros par mois en LOA (Location avec option d’achat) sur 61 mois. Elle bénéficie d’une garantie de 3 ans pièces et main-d’œuvre, kilométrage illimité.

