Les nouveautés Mash arrivent en concessions !

La révolution est en marche pour Mash.

Révélés à l'occasion du dernier salon du 2 roues de Lyon, les futurs modèles de la marque Mash s'apprêtent maintenant à arriver dans les points de vente du réseau de distribution français.

Une nouvelle étape, qui pour Mash va s'avérer déterminante, la marque ayant décidé de changer radicalement son positionnement sur le marché. Fini les petits modèles aux looks rétros, qui ne seront pas renouvelés, la marque va désormais miser sur des motos aux designs plus modernes.

Des motos développées en collaboration avec le constructeur chinois Jedi Motor qui vont arriver dans les concessions très bientôt.

Mash vient de dévoiler les tarifs de ces nouveautés qui intégreront la gamme aux côtés du roadster FR750 déjà disponible depuis quelques mois et dont le tarif est en baisse, affiché désormais à 6 399 euros.

La version plus routière, la Mash GT750 sera ainsi disponible à partir de 11 999 euros, tandis que la sportive K750 est annoncée à 6 899 euros. Deux modèles qui seront disponibles en juin.

Un catalogue qui évolue radicalement pour Mash

En marge de ses nouveautés, Mash a également revu le positionnement tarifaire de plusieurs modèles de sa gamme actuelle.

La X-Ride 125 est ainsi affichée à 2 999 euros, la Two-Fifty 250 à 3 099 euros, la Six Hundred 650 à 3 499 euros et les X-Ride 650 à 3 999 euros pour la version avec les roues de 17 pouces et 4 499 euros pour celle avec les jantes de 21 pouces.

Du côté des scooters Mash, les prix évoluent également avec le Belena 125 maintenant proposé à 2 999 euros, le Belena 300 à 3 999 euros, le E-City 2,0 50 cm3 à 2 399 euros avec une batterie et 2 999 euros avec deux batteries et le E-City 4,0 125 cm3 à 3 999 euros avec deux batteries.

Une nouvelle page s'ouvre pour Mash.