La nouvelle garantie six ans Honda, le bilan du marché moto et scooter de mars, le Grand Prix de France moto, les nouveautés Mash et la Yamaha MT-07 2025 à l'essai

À la Une cette semaine

Depuis le 1er avril dernier, tous les modèles Honda vendus neufs en concession sont désormais garantis six ans. Une couverture valable sur toutes les motos ainsi que les scooters dans quinze pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse, Tchéquie). Pour profiter des avantages de cette nouvelle garantie, il est simplement demandé aux utilisateurs de respecter le calendrier du programme d'entretien de leur modèle et d'effectuer ces entretiens auprès des membres du réseau officiel de la marque. Bonne nouvelle, cette garantie est transmissible en cas de revente.

À l'image des deux premiers mois de l'année 2025, la tendance à la baisse se confirme pour le marché moto. Le mois de mars n'a pas permis de redresser la barre, avec des chiffres de nouveau en baisse de 18 %. Hormis CFMoto, Aprilia et Zontes, c'est la soupe à la grimace du côté des constructeurs, y compris pour les têtes d'affiche du marché moto français que sont Honda, BMW, Yamaha, Kawasaki et Triumph.

Bonne nouvelle pour Claude Michy, son équipe et tous les fans français de MotoGP : le Grand Prix de France Moto a prolongé son contrat avec les organisateurs du championnat du monde MotoGP pour cinq saisons supplémentaires. Un nouvel engagement qui assure la présence du rendez-vous sarthois jusqu'à 2031. « J‘ai l’immense plaisir, l’honneur et la fierté de vous annoncer que le Grand Prix de France est reconduit jusqu’en 2031 » a ainsi annoncé mercredi dernier Claude Michy, le boss de l'évènement.

Marque de la SIMA, Mash va renouveler en profondeur son catalogue et changer de stratégie commerciale. La première étape de cette révolution en cours pour la marque de Beaune, matérialisée par un partenariat renforcé avec l'usine chinoise de Jedi Motor sera l'arrivée en concession des trois motos de 750 cm3 : le roadster FR750, la routière GT750 et la sportive K750. La version plus routière, la Mash GT750 sera ainsi disponible à partir de 11 999 euros, tandis que la sportive K750 est annoncée à 6 899 euros et que le roadster FR750 est désormais affiché à 6 399 euros.

Modèle star du catalogue Yamaha, la MT-07 fait partie de ces motos que l’on ne présente plus. Pourtant, voici que le modèle 2025, la 4ème génération du roadster, introduit une grosse nouveauté déjà testée sur la MT-09 : la boîte de vitesses Y-AMT. Une version que Caradisiac Moto a déjà pu tester, tout comme la déclinaison standard.