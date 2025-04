Mars confirme les difficultés du marché moto : CFMoto cartonne, Royal Enfield, Aprilia et Zontes progressent, Honda, Kawasaki, BMW et Triumph baissent alors que Suzuki, KTM et Harley-Davidson plongent

Après janvier (- 15 %) et février (- 27 %), le mois de mars dernier conclu le premier trimestre du marché moto de 2025 sur la même tendance, affichant cette fois des chiffres d'immatriculations de modèles neufs en déclin de 18 %.

Hors trois-roues, ce sont ainsi 16 983 motos et scooters qui ont été vendus neufs en mars 2025, contre 20 778 unités un an plus tôt.

Rares sont les constructeurs à avoir affiché des chiffres positifs en mars. Dans cette catégorie on peut toutefois le nouveau mois canon de CF Moto, qui a dépassé la barre des 500 unités immatriculées en mars, avec 568 unités, en progression de 192 % par rapport à l'année dernière. Aprilia (+ 7,67 % avec 463 unités), Royal Enfield (+22, 19 % avec 380 unités), Zontes (+16,53% avec 275 unités) et Kymco (avec 169 unités), sont également dans le vert.

Pour le reste, notamment les locomotives du marché moto français, les chiffres de mars 2025 sont moins (voire beaucoup moins) réjouissants.

Honda (3 882 unités, -19,11 %), Yamaha (2 336 unités, -13,51 %), BMW (2 296 unités, -16,45 %), Kawasaki (1 616 unités, -15,13 %) et Triumph (1 044 unités, -9,22 %) sont clairement dans le dur, tout en sauvant les meubles car des volumes toujours importants. Pour Suzuki (549 unités, -27,67 %), KTM (377 unités, -59,64 %) et Harley-Davidson (194 unités, -60,08 %), la situation est plus inquiétante car le nombre d'unités immatriculées est largement impacté par cette baisse et devenu assez faible au regard du statut des marques.

Une baisse partie pour durer ?

Sur le premier trimestre 2025, le marché moto français a ainsi perdu 20,46 % par rapport aux trois premiers mois de l'année 2024. Une situation de baisse constante que l'on peut notamment expliquer par l'effet « Euro 5+ » avec un grand nombre de motos et scooters disponibles dans les concessions immatriculés en fin d'année 2024 et vendus actuellement en tant que véhicules d'occasion. Ce qui implique directement et logiquement le marché du neuf.

Les prochains mois devraient donc permettre d'y voir plus clair sur la véritable situation du marché.