Il fallait malheureusement s'y attendre, le marché moto, dont les chiffres de la fin d'année ont été artificiellement gonflés par les nombreux modèles pré-immatriculés par les concessionnaires, est en souffrance en ce début de 2025.

Si le mois de janvier avait été finalement moins difficile qu'attendu, le retour de bâton apparaît désormais clairement dans les résultats de février dernier, avec un volume total de ventes en baisse de 27,11 % par rapport à février 2024 : 10 889 unités en 2025 contre 14 939 un an plus tôt.

Dans le détail des constructeurs, la baisse est quasiment générale et plus ou moins importante : -13 % pour Triumph, -16 % pour Honda, -19 % pour BMW, -24 % pour Ducati, - 33 % pour Yamaha, -33 % pour Kawasaki, -60 % pour Suzuki ou même - 68 % pour KTM.

La Chine continue de grappiller des parts de marché

Sur un marché en souffrance, avec huit des dix premiers constructeurs en baisse, une marque parvient toutefois à afficher des résultats plus que positifs : CFMoto. Le constructeur chinois, qui voyait déjà son volume de vente progresser de 103 % en janvier, affiche cette fois un résultat en augmentation de 83 % en février 2025 par rapport à un an plus tôt, avec des volumes qui commencent à traduire une vraie prise de position sur le marché moto français : 344 immatriculations en février. À noter que Zontes, une autre marque chinoise progresse également de 7,84 % en février, même si ses volumes de ventes restent moins importants : 220 unités.

Espérons que la reprise de la saison moto et le retour d'une météo plus favorable puissent contribuer à inverser la tendance pour le marché moto français.