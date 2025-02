Marché moto en janvier : une baisse globale, mais des Chinois qui cartonnent !

Si le marché moto a tutoyé les sommets en décembre 2024, avec plus de 19 000 unités immatriculées, un record depuis 2009, notamment grâce aux nombreux modèles Euro5 encore en stock immatriculés par les concessionnaires, janvier 2025 marque un certain retour à la réalité.

Avec 9 090 immatriculations de deux-roues en France en janvier 2025, le marché semble marquer le pas, affichant une baisse de 15,48 % par rapport à janvier 2024.

Un résultat finalement moins mauvais qu'il n'y paraît, le marché de l'occasion profitant notamment de l'effet Euro5+ et des nombreuses immatriculations de véhicules « neufs » en fin d'année dernière, notamment en décembre. La concurrence pour les modèles sortant de concessions était donc plus importante, alors même que les millésimes 2025 ne sont pas encore tous disponibles.

Les marques chinoises commencent à s'imposer sur le marché français

Dans le détail, le marché moto français reste encore et toujours dominé par Honda, qui, avec 2 581 unités écoulées en janvier dernier conserve son statut de numéro un des ventes, et ce malgré une baisse de 6,79 %. Yamaha conserve sa seconde position (1 269 unités, - 20,69 %), devant Kawasaki (919 unités, + 1,21 %), BMW (679 unités, - 25,06 %) et Triumph (582 unités, - 17,68 %).

Les marques chinoises poursuivent sur leur belle lancée de l'année 2024, affichant de nouveau des progressions très intéressantes : + 14 % pour Voge, + 42 % pour Zontes, + 103 % pour CFMoto, et même + 300 % pour Moto Morini, qui appartient au chinois Zhongneng Vehicle Group.