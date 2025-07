Richard Mille et Brough Superior : La RMB01, une œuvre d’art roulante dévoilée

La collaboration entre Richard Mille, géant suisse de l’horlogerie de luxe, et Brough Superior, légende britannique des motos d’exception, a donné naissance à la RMB01, une moto de piste limitée à 150 exemplaires. Dévoilée le 3 juillet 2025 lors du Le Mans Classic, cette création, qualifiée « d’œuvre d’art cinétique » par CPP-LUXURY, fusionne l’esthétique audacieuse de Richard Mille avec l’ingénierie de pointe de Brough Superior. « C’est plus qu’une moto, c’est une quête de perfection », déclare Thierry Henriette, PDG de Brough Superior.

Puisant son inspiration dans les Board Trackers des années 1910, la RMB01 arbore une silhouette féline avec un réservoir effilé, une selle minimaliste et un moteur apparent. Ses lignes elliptiques, musclées et épurées, accentuées par un squelette poussé et des appendices aérodynamiques, maximisent la légèreté et la stabilité à haute vitesse.

Le cadre en carbone forgé, un exosquelette autoportant, et les composants en alliages d’aluminium (série 5 000 à haute teneur en magnésium) réduisent le poids à 23 kg pour le moteur, contre 160 kg de matière brute initiale. « Chaque détail est conçu pour susciter l’émotion », souligne Richard Mille.

L’excellence en partage

La RMB01 intègre des clins d’œil à l’univers horloger : des jantes divisées évoquant les engrenages de montres, des carters inspirés des calibres tourbillon, et des finitions main dignes de la haute horlogerie. Le moteur V-twin de 997 cc, développant 130 ch, privilégie une souplesse exploitable sur piste plutôt qu’une puissance brute, avec des appendices aérodynamiques assurant l’appui. C’est une montre Richard Mille sur deux roues,

Disponible fin 2025 en trois finitions – Nocturnal Sapphire (bleu nuit), Selene (gris mat), Pearl of Speed (blanc nacré) –, son prix dépasserait les 200 000 €…

Fondée en 1919 par George Brough, surnommée le « Rolls-Royce des motos », Brough Superior a été relancée en 2013 à Toulouse par Henriette et Albert Castaigne. Après la collaboration Aston Martin (AMB 001), la RMB01 marque un nouveau jalon dans leur quête d’exclusivité. Richard Mille, maître de l’innovation depuis 1999, apporte son obsession du détail et des matériaux high-tech (titane, carbone). Ce projet repousse les limites de l’ingénierie et de l’esthétique

Avec seulement 150 unités, la RMB01 s’adresse aux collectionneurs et aux esthètes. Présentée dans le cadre prestigieux du Le Mans Classic, elle incarne une vision commune de l’excellence. Elle risque de rejoindre des collections privées, mais pour les passionnés, la RMB01 est une promesse : celle d’un chef-d’œuvre mécanique roulant.