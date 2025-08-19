Les nouveaux scooters Segway arrivent en France

Nous vous en avions parlé en mars, les nouveaux Segway E150S et E250S sont maintenant disponibles à la vente en France.

Le Segway E150S, équivalent 50 cm3 dans la catégorie L1e-B, est destiné aux déplacements urbains. Il propose une puissance de 2,7 kW avec un pic à 3,6 kW. En configuration standard, il offre une autonomie de 60 km avec une seule batterie, mais peut disposer de trois batteries pour atteindre 180 km. Il dispose également d’un système de freinage ABS double canal et d’un tableau de bord TFT de cinq pouces intelligent, qui permet aux conducteurs de suivre en temps réel leur navigation, la vitesse ou encore l’état de la batterie. Ce modèle sera disponible en quatre coloris différents, avec des finitions brillantes ou mates, pour s’adapter à tous les goûts.

Équivalent 125 cm3, le Segway E250S, est destiné quant à lui aux urbains qui recherchent plus de puissance et de performance. Avec une vitesse maximale de 90 km/h et une puissance de 5 kW (7,5 kW en crête), ce modèle de la catégorie L3e-A1 est conçu pour une conduite plus dynamique. Il dispose d’une autonomie pouvant atteindre 170 km avec trois batteries, et comme l’E150S, il est équipé d'un tableau de bord TFT de cinq pouces avec navigation intégrée. Il dispose également de freins à disque hydrauliques et un phare LED Class D pour une visibilité accrue et d'un coffre de 34 litres.

Disponibles en France, les scooters électriques Segway sont accessibles à partir de 2 499 euros pour l'équivalent 50 cm3 et 3 999 euros pour l'équivalent 125 cm3.