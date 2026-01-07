Contrôle technique 2026 : votre moto ou scooter fait-il partie de la liste des modèles visés par cette nouvelle échéance ?

En application depuis le printemps 2024, le contrôle technique des motos et scooters concerne de plus en plus de deux-roues.

L’examen périodique, à réitérer tous les trois ans, élargit petit à petit son cercle, par vagues basées sur la date de la première immatriculation du véhicule.

Jusqu’ici, les engins dont la première mise en circulation datait du 1er janvier 2020 ou après en étaient exemptés. Depuis le 1er janvier dernier, ce sont les modèles de 2020 et 2021 qui devront réaliser en 2026 leur contrôle technique, et ce au plus tard quatre mois après la date anniversaire de leur première immatriculation.

Si, en théorie, l’ensemble des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2020 a dû se soumettre au contrôle technique, vient donc le tour des 2020 et 2021, avant que cela ne concerne les motos et scooters immatriculés après le 1er janvier 2022 en 2027, avec un contrôle à réaliser dans les six mois avant le cinquième anniversaire de la mise en circulation du véhicule.

L’intégralité des motos et scooters devra avoir passé le contrôle technique fin 2027

Hormis l’échéance du premier passage du contrôle technique pour les véhicules, 2026 devrait aussi voir arriver dans les centres le contrôle de la vitesse maximale des véhicules. Une étape qui pourrait s’avérer redoutable notamment pour les 50 cm3, théoriquement limités à 45 km/h.

En outre, selon les premiers bilans chiffrés publiés depuis la mise en place de ce contrôle technique, ce sont moins de 10 % des motos contrôlées qui ont fait l’objet d’une contre-visite, la plupart du temps pour des problèmes de pneus, d’émissions polluantes ou des défauts de conformité de la plaque d’immatriculation.