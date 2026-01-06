Le silence à moto n’est plus un rêve : schuberth dégaine le premier casque ANC de l’histoire

Que les choses soient claires : le C5 ANC n’est pas une simple déclinaison du très populaire C5. C’est un casque entièrement repensé. Le système ANC (Active Noise Cancelling) a été développé spécifiquement pour cette version et ne pourra pas être adapté aux anciens modèles. Objectif assumé : attaquer frontalement le bruit du vent et les turbulences, véritables poisons pour les motards, surtout sur autoroute.

Les joints, la coque, les composants internes : tout a été redessiné pour isoler, filtrer et neutraliser le bruit extérieur.

Le cœur technologique du C5 ANC repose sur l’expertise de Cardo Sound Labs, référence absolue de l’intercom moto. Pour ce casque, Cardo a développé de nouveaux haut-parleurs de 53 mm, nettement plus grands que la norme, accompagnés d’un joint souple spécifique améliorant l’isolation acoustique.

Microphones et câblage sont inédits, tandis que les fonctions premium issues du Packtalk Edge — commandes vocales, communication avancée — sont intégralement conservées. Autrement dit : le meilleur du son, sans le vacarme.

Cardo met le son, Schuberth façonne le silence

Chez Schuberth, le travail a été titanesque. Plus de 200 heures en soufflerie ont été nécessaires pour affiner la forme de la coque et ajuster les paramètres de l’ANC. Et pour une raison simple : le bruit à moto n’est jamais universel.

Chaque casque a sa résonance, chaque moto son flux d’air, chaque pilote sa position, sans parler du saute-vent ou même des vêtements. Schuberth l’assume : intégrer un ANC ne suffit pas, il faut l’accorder au millimètre.

Résultat annoncé : jusqu’à 10 dB de réduction du bruit entre 100 et 700 Hz à 100 km/h. Pour situer l’exploit, 3 dB suffisent déjà à diviser par deux le bruit perçu. Et pas d’inquiétude côté sécurité : certaines fréquences vitales — avertisseurs, sirènes — ne sont volontairement pas supprimées.

À vitesse autoroutière, les niveaux sonores atteignent des seuils clairement nocifs pour l’ouïe. Une réduction même partielle change tout : moins de fatigue, meilleure concentration, protection auditive accrue sur long trajet.

Bonus immédiat : ceux qui roulent intercom activé pourront baisser drastiquement le volume, gagnant à la fois en confort et en qualité audio.

Le principe reste celui de l’ANC classique : des microphones captent le bruit, un signal opposé est généré en temps réel pour l’annuler. Mais dans un casque moto, exposé au vent, aux vibrations et aux turbulences, le défi est autrement plus complexe.

Ici, tout se joue en microsecondes, avec une précision chirurgicale. C’est là que l’alliance Schuberth–Cardo prend tout son sens.

Le modèle C5 ANC spécifique avec la réduction de bruit active intègre le système Cardo, coûtant environ 800 € pour le casque seul et plus de 500 € supplémentaires pour le système de communication complet SC Edge ANC.

Un tarif premium, certes. Mais pour le premier casque modulable ANC au monde, et pour ce niveau de développement, le marché est déjà prêt. Avec le C5 ANC, Schuberth ne propose pas un casque de plus. La marque redéfinit ce que signifie rouler loin, longtemps… et enfin dans le calme.