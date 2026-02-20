Vente Ste Geneviève-des-Bois le 26 février : 80 motos : il y a peut-être votre prochaine monture ?

On remet le couvert à Sainte Geneviève-des-Bois pour une nouvelle vente aux enchères multisite organisée par Alcopa. Au programme de cette vacation prévue le jeudi 26 février à partir de 11 heures, quatre-vingts motos vous attendent (au moment de la rédaction de cet article).

La vente sera retransmise sur le site Alcopa live et sur celui d’interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Pour les 50 cm3 ou pour leurs équivalents en électrique, les frais sont fixes. Ils s’élèvent à 320 euros du montant de l’adjudication. Si vous enchérissez via le site interencheres.com, il faudra compter en plus 72 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Pour les autres machines de cette vente, les frais seront 14,40 % TTC du montant de l’adjudication avec un minimum de 360 € TTC. À cette somme viendront s’ajouter 140 euros de frais fixes + 85 € TTC si le véhicule bénéficie d’une garantie CIRANO (voir la description de chaque lot). Et comme pour les 50 cm3, si vous portez vos enchères via interencheres.com, il faudra compter en plus 72 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Le règlement pourra être effectué par virement ou par carte bancaire.

Une sélection de lots à moins de 2 000 euros

Vous cherchez une machine avec un budget serré ? Vous trouverez peut-être votre bonheur ici. Pour les amateurs de machines « off-road », le choix est limité puisqu’il se résume à cette Yamaha YZF 450 de 2018 avec 135 heures de fonctionnement annoncées. Comptez un minimum de 1 300 euros pour l’acquérir.

Pour la ville, le traditionnel MP3 de chez Piaggio fera largement le taf. Ici, c’est un LT 350 HPE de 2018 qui vous attend pour au moins 1 500 euros. Un 500 LT sera aussi proposé mais avec un budget un peu plus important (estimation 4 100 euros).

Si vous visez la polyvalence, ce Scrambler Ducati Desert Sled 800 cm3 vous fait de l’œil. Il est de 2017 et son estimation est proposée à 2 000 euros.

Cette BMW R 1200 RT de 2005 affichera bientôt 90 000 kilomètres à son compteur. Quelques traces d’usure sont visibles (rayures sur les sacoches) et il n’y a qu’une seule clé. La batterie montre également quelques signes de faiblesse (estimation 1 300 euros).

On continue page suivante avec d’autres machines…