Avec un budget plus important

Pour cette Ducati Multistrada 1260 V4S de 2021, on sait juste qu’elle sera à réceptionner sur le site de Marseille et qu’il faudra prévoir un minimum de 10 400 euros. D’autres machines dans le même style seront disponibles, comme une BMW S 1000 XR de 2021 attendant au moins 9 200 euros.

Avec un budget plus serré (estimation 4 000 euros), cette Yamaha XSR 900 MTM850, n’affichant que 26 000 kilomètres à son compteur, pourrait tenter un amateur de roadster. Encore moins chère, une QJ Motor SRV 550 avec 398 kilomètres affichés (non certifié comme quasiment tous les lots) est estimée à 2 800 euros.

Par rapport à d’habitude, il y a moins de machines américaines mais vous pourrez quand même « cruiser » au guidon de cette Harley-Davidson Road Glide Special FLTRXS de 2019 disponible sur le site de Lyon. Comptez un minimum de 12 000 euros pour repartir avec.

Enfin, si vous lorgnez vers les sportives, à part les Ktm en version 125 cm3 et 390 cm3, vous n’aurez guère que cette Kawasaki ZX 6 R de 2019 à vous mettre sous la dent. Quelques aménagements ont été apportés (shifter pour passage des vitesses inversé, bouchon de réservoir sans clé, pédale de frein arrière reculée…). Le compteur n’affiche que 13 725 kilomètres. Pour estimation, elle a été fixée à 6 000 euros.

Si vous vous rendez au Salon de Lyon à la fin du mois et que vous voulez en savoir plus sur ces ventes aux enchères, Alcopa y tiendra un stand où vous pourrez trouver toutes les réponses à vos questions.