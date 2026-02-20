Suzuki révolutionne le marché moto avec une garantie de dix ans sur ses motos et scooters !

Devant une concurrence toujours plus forte, Suzuki a décidé de frapper très fort !

La marque japonaise est la première du marché à proposer une garantie de 10 ans sur ses motos et scooters.

Officiellement en vigueur à partir du 15 mars prochain, elle sera rétroactive sur tous les scooters et motos vendus neufs depuis le 1er janvier 2026. Chaque possesseur d’un modèle acheté neuf pourra donc, moyennant un entretien annuel dans le réseau, profiter gratuitement d’une garantie étendue jusqu’à 10 ans, avec kilométrage illimité. Les clients qui auraient effectué leur entretien en dehors du réseau pourront aussi en bénéficier, en passant un contrôle des codes défauts chez un concessionnaire avant entretien. Si jamais celui-ci est positif, il leur sera simplement demandé de résoudre d’abord ces codes défauts à leurs frais.

En plus de cette grande première, Suzuki confirme la baisse des tarifs de ses modèles.

Afin de renforcer sa compétitivité, Suzuki opère en effet une baisse globale depuis décembre. Désormais, les motos suivantes sont également concernées : la GSX-S1000GX au nouveau tarif de 15 999 € (en baisse de 2 100 €), la GSX-S1000GT à 13 999 € (baisse de 1 200 €), la GSX-8TT à 9 999 € (baisse de 1 600 €), la GSX-8T à 9 699 € (baisse de 1 200 €), la DR-Z4S à 8 999 € (baisse de 700 €) et la DR-Z4SM à partir de 8 999 € (baisse de 700 €).

Enfin, toujours dans la même logique, Suzuki continue ses promotions sur certains de ses modèles 2025 : la V-Strom 800DE : à partir de 10 499 €, la V-Strom 800SE à 9 499 €, la GSX-8R à 8 999 €, la GSX-8S à 7 499 €, la GSX-S1000 à 13 199 €, la GSX-S950 à 9 999 €.

Le roadster mid-size SV650 est pour sa part affiché à 6 999 € jusqu’à épuisement des stocks, tandis que le millésime 2026 du scooter Burgman Street 125EX est disponible à partir de 2 399 €.

Une garantie record pour les motos et scooters Suzuki

La GSX-R1000R 40ème Anniversaire en série limitée s’aligne sur cette nouvelle politique tarifaire, avec un prix fixé à 20 499 €. 34 premiers exemplaires arriveront en avril chez les concessionnaires afin que tout le monde puisse découvrir et essayer la moto, les premières livraisons aux clients seront effectuées à partir du mois de juin et de juillet.

Ces offres, disponibles jusqu’au 30 avril, et les nouveaux tarifs sont valables dès à présent chez tous les concessionnaires Suzuki, dans la limite des stocks neufs disponibles.