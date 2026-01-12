Bonne nouvelle pour les motards : Suzuki annonce une nouvelle baisse de tarifs sur ses motos et scooters pour se relancer

Avec seulement 4 713 unités de ses modèles écoulées en 2025 (en baisse de 35,3 % par rapport à 2024), l’année a été compliquée pour Suzuki.

Sur un marché moto et scooter en difficulté et rendu de plus en plus concurrentiel par des marques venues de Chine, Suzuki n’a pas tardé à réagir en réajustant sa grille tarifaire.

Des baisses de prix sont ainsi à constater sur de très nombreux modèles de la gamme du constructeur nippon avec des offres valables jusqu’au 28 février prochain.

Tout d’abord chez les trails, puisque tous les modèles sont concernés : la V-Strom 1050DE 2025 conserve son tarif fixé en décembre dernier de 14 999 €, tout comme la V-Strom 1050SE 2026 à 14 599 €. La V-Strom 800DE est désormais à partir de 10 499 € en M5 et 10 799 € en M6 (au lieu de 11 299 €). La V-Strom 800SE est à partir de 9 499 € en M5 et 9 799 € en M6 (au lieu de 10 299 €). La V-Strom 650XT est également remisée, à partir de 8 399 € au lieu de 9 599 €, de même que la V-Strom 650, à partir de 7 799 € au lieu de 8 999 €.

Du côté des sport/GT, Suzuki fait également un bel effort sur ses tarifs : la GSX-1000GX est affichée à partir de 15 799 € en M4 et 15 999 € en M5 au lieu de 18 099 €. La GSX-1000GT est accessible à partir de 13 999 € en M5 et 14 299 € en M6 (au lieu de 14 999 €). La GSX-8R est aussi en baisse, à partir de 8 899 € en M5 au lieu de 9 899 €.

De grosses promos pour les motos et scooters Suzuki

Les roadsters Suzuki profitent aussi de ces offres : La grosse GSX-S1000 est maintenant disponible à partir de 12 599 € en M5 et 13 199 € en M6 (au lieu de 13 599 €). Sa version bridable, la GSX-S950 est quant à elle affichée à partir de 9 999 € en millésimes 2025 et 2026, au lieu de 10 499 €. La nouvelle GSX-8T est accessible à partir de 9 999 € au lieu de 10 899 €, et la GSX-8TT à partir de 10 699 € au lieu de 11 599 €. Le roadster GSX-8S est affiché à partir de 7 499 € en millésime M5 au lieu de 9 299 € et la SV650 : à 6 999 € au lieu de 7 149 €.

Au rayon des nouveautés, les Suzuki DR-Z4S et DR-Z4SM conservent leur tarif promotionnel de 8 999 €, au lieu de 9 699 €.

Enfin, du côté des scooters, le Burgman Street 125EX est maintenant disponible à partir de 2 399 € au lieu de 2 599 €. L’Avenis 125 et l’Address 125 sont pour leur part à partir de 2 399 € (fixé en décembre 2025). Suzuki annonce aussi la mise en place d’un Pack urban à 499 €, avec top-case et platine, et, selon le scooter, dosseret passager et poignées chauffantes.

Ce n’est pas tout puisque Suzuki annonce également le maintien des offres de financements apparues en décembre dernier, avec la GSX-8S à partir de 69 €/mois pendant 37 mois après apport de 20 %, la GSX-8T à partir de 99 €/mois pendant 37 mois après apport de 20 %, la GSX-8TT à partir de 109 €/mois pendant 37 mois après apport de 20 %, et les DR-Z4S & 4SM : à partir de 118 €/mois pendant 37 mois après apport de 20 %.