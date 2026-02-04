Micrabusa : quand le cœur d’une Suzuki Hayabusa tente de réanimer une Nissan Micra
Prenez un moteur de Suzuki GSX 1300R Hayabusa et greffez-le dans une inoffensive Nissan Micra K11, et vous obtenez la « Micrabusa ». Un beau chantier qui refuse pour l’instant de quitter le garage.
La recette est connue mais toujours aussi surprenante.
On prend un moteur de moto capable de sortir près de 200 chevaux, et on l’installe dans une puce urbaine pesant à peine 800 kg. Le rapport poids/puissance devient alors digne d’une supercar, le tout avec la sonorité rageuse du quatre-cylindres nippon.
L’idée de transplanter un moteur de Suzuki GSX 1300 R Hayabusa dans la petite citadine japonaise qu’est la Nissan Micra K11 est séduisante sur le papier, mais la mise au point est une autre paire de manches, comme l’explique la chaîne YouTube de NawFabz, qui a publié la vidéo de la transformation initée il y a peu. Les créateurs de cette « Micrabusa » en ont fait l’amère expérience : lors du premier essai, la « voiture » n’a même pas réussi à franchir la barre des 100 mètres. Transmission qui lâche ? Gestion électronique capricieuse ? Problème de refroidissement ? Les joies du swap artisanal sont impitoyables.
Une alliance japonaise pour un défi fou
Pourtant, les préparateurs ont décidé de ne pas lâcher le morceau, et ont foi en leur projet.
Malgré ce faux départ, l’équipe ne semble donc pas prête à jeter l’éponge. Ce genre de défis mécaniques se nourrit d’ailleurs d’échecs et de nuits blanches. On attend avec une pointe de curiosité (et un peu d’inquiétude pour leur santé mentale devant le casse-tête annoncé) le moment où cette Nissan pourra laisser s’exprimer le quatre-cylindres. D’ici-là, sortez les pop-corns, le feuilleton ne fait que commencer.
