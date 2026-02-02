Pierre Gasly chez Tech3 : quand la F1 s’invite au capital du MotoGP

C’est la fin d’une page de l’Histoire du MotoGP qui se tourne : l’équipe Tech3 a officiellement changé de propriétaires.

Hervé Poncharal avait prévenu : pour survivre et grandir dans le MotoGP moderne, il faut savoir passer la main au bon moment. C’est désormais chose faite. L’emblématique écurie de Bormes-les-Mimosas entre dans une nouvelle ère sous la houlette de Guenther Steiner. L’ancien patron de Haas, en Formule 1, prend le poste de PDG, apportant une nouvelle vision de la gestion d’équipe.

Si la nouvelle était déjà connue et la transition attendue, la surprise vient de l’identité des investisseurs. Aux côtés des fonds IKON Capital, Bolt Ventures (David Blitzer) et Main Street Advisors, on retrouve Pierre Gasly. Le pilote Alpine devient ainsi le premier pilote de F1 en activité à prendre des parts dans une écurie de MotoGP, via son fonds d’investissement Trail Slam.

Pour le Normand, ce n’est pas qu’un simple placement financier : « J’ai une profonde conviction sur la croissance à long terme du MotoGP. Tech3 a un potentiel énorme et je suis impatient de contribuer à faire grandir l’équipe. »

Un MotoGP qui séduit de plus en plus les investisseurs

Si Hervé Poncharal reste dans les parages en tant que consultant pour assurer la transition, c’est bien Steiner qui tient désormais les rênes avec l’ambition de transformer Tech3 en une équipe capable de rivaliser avec les structures d’usine, tout en profitant de l’explosion médiatique de la discipline.

L’équipe continuera cette saison d’aligner des KTM RC16 avec un duo de pilotes qui a fière allure : l’Italien Enea Bastianini et l’Espagnol Maverick Viñales.

Ce rachat confirme l’attractivité nouvelle du MotoGP. L’arrivée d’investisseurs venus de l’extérieur de l’univers de la moto (David Blitzer est aussi co-propriétaire des Philadelphia 76ers en NBA) et de stars de la F1 prouve que le nouveau modèle voulu par le propriétaire du MotoGP, le groupe américain Liberty Media, commence à infuser sérieusement dans le monde du deux-roues.