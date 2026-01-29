Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La Benelli Leoncino Bobber 400 et son V-Twin arrivent enfin en France à partir de 5 999 €

Benelli continue d’étendre sa gamme Leoncino, mais cette fois, la marque s’aventure sur un terrain inédit : celui du custom. Avec la Bobber 400, le constructeur de Pesaro ne se contente pas de changer de look, il inaugure une toute nouvelle architecture moteur V-Twin pour séduire les détenteurs du permis A2.

Présentée et annoncée de longue date, la Benelli Leoncino Bobber 400 arrive en France.

Cette nouvelle concurrente des Honda CMX Rebel 500 et Kawasaki Eliminator 500 repose sur un bicylindre en V à 60° avec des cylindres à ailettes et un refroidissement liquide.

Côté performances, ce petit bloc affiche 34,5 chevaux à 8 000 tr/min. Mais c’est surtout son couple de 36 Nm disponible dès 4 500 tr/min qui confine au Bobber de la souplesse et de la reprise à bas régime. Petite surprise qui ravira les puristes : Benelli a opté pour une transmission secondaire par courroie, une solution silencieuse, complétée par un contrôle de traction de série.

Le design ne fait pas dans la dentelle. La Bobber 400 (182 kg en état de marche) adopte les codes incontournables du genre : silhouette ramassée avec boucle arrière courte et garde-boue avant minimaliste et double silencieux latéral superposé. Fidèle à l’esprit « cruiser », la selle est basse (730 mm) et les repose-pieds sont avancés. Pour les amateurs de lignes encore plus radicales, la selle passager est amovible, transformant instantanément la machine en une monture « solo ».

Un nouveau « petit » Bobber arrive en France

L’éclairage est full LED, avec une particularité, l’absence de feu stop central à l’arrière, les fonctions de stop et de position étant directement intégrées dans les clignotants.

Le poste de pilotage n’est pas en reste avec un écran TFT circulaire très épuré et des rétroviseurs en bout de guidon qui finissent d’asseoir le look.

Disponible dès maintenant en trois coloris (noir, sable et gris), la Benelli Leoncino Bobber 400 s’affiche au tarif de 5 999 €.

