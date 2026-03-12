109 lots aux enchères à Esvres le 14 mars : les motos s’invitent à la fête

Des deux, trois et quatre roues, mais aussi des objets de déco (plaques émaillées, anciennes pompes à essence, jerrican…), c’est ce qui compose la vente « véhicules de collection » qui se tiendra ce samedi 14 mars à Esvres (37). 109 lots sont inscrits à cette vente qui se tiendra à partir de 14h30 au 8 allée Emile Delahaye 37320 Esvres.

La vente sera retransmise « en live » sur le site interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Les frais appliqués lors de cette vente seront de 21 % du montant de l’adjudication. Des frais pourront être appliqués par la maison de ventes pour ceux qui enchériront via la toile (tous les détails seront précisés par le commissaire-priseur avant le début de la vente).

L’exposition des lots est prévue sur les lieux de la vente le vendredi 13 mars de 14 heures à 18 heures et le samedi 14 mars de 9 heures à 12 heures.

Les petites cylindrées jusqu’à 125 cm3

Après la deuxième guerre mondiale, certaines marques vendent leurs productions sous différents noms. C’est le cas de ce cyclomoteur Mercier commercialisé sous l’enseigne « Louison Bobet ». Pour les plus jeunes, Louison Bobet était un coureur cycliste au palmarès impressionnant. Il rejoint l’équipe Mercier en 1954. Dans la foulée, des vélos et des cyclomoteurs sont rebadgés sous son nom. Cet exemplaire, estimé entre 800 et 1 000 euros, est à restaurer entièrement.

Si la mécanique n’est pas votre truc, ce scooter est prêt à prendre la route. Les amateurs auront reconnu le célèbre Vespa 125 cm3 fabriqué sous licence en France à Fourchambault dans la Nièvre par les Ateliers de Construction de Motocycles et d’Automobiles, d’où l’appellation ACMA. Son estimation a été fixée entre 4 000 et 5 000 euros.

Pour les plus jeunes, l’initiation à la conduite d’un side-car sera un jeu d’enfant avec cet Italjet 50 cm3 de 1974. Il est à restaurer et à immatriculer et sera livré avec son certificat de garantie d’origine (estimation entre 1 200 et 1 500 euros).

On reste sur trois roues avec ce triporteur Peugeot 125 cm3 57 TM de 1955. Il a été lui aussi entièrement restauré « dans les règles de l’art » et est annoncé comme étant en excellent état de fonctionnement. Son estimation est proposée entre 4 000 et 6 000 euros.

On grimpe sur les grosses cylindrées page suivante.