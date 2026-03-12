Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

109 lots aux enchères à Esvres le 14 mars : les motos s’invitent à la fête

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

2. Les gros cubes de la vente aux enchères du 14 mars à Esvres

 

109 lots aux enchères à Esvres le 14 mars : les motos s’invitent à la fête

Des machines sympas du côté des grosses cylindrées

Une révision mécanique a été faite sur cette Yamaha 500 XT de 1979 (factures fournies ainsi que la Revue Moto Technique n° 29). Pour l’esthétique, il faudra lui consacrer un peu de temps. Le contrôle technique est annoncé « défaillant » (plaque d’immatriculation, rétroviseurs et indicateurs de direction). L’estimation, entre 3 000 et 4 000 euros, correspond à ce que l’on peut trouver sur le marché de l’occasion dans un état similaire.

Yamaha 500 XT Type 1U6 1979 (lot n° 17)
Yamaha 500 XT Type 1U6 1979 (lot n° 17)

 

Pour les amateurs d’italiennes, difficile de ne pas craquer sous le charme de cette Laverda 750 SF de 1972. La restauration est annoncée « de qualité » et un rapport d’expertise datant de mai 2025 sera fourni avec la machine. Le contrôle technique du 2 mars 2026 est favorable et avec 10 747 kilomètres à son compteur, l’estimation est entre 7 000 et 9 000 euros.

Laverda SF 750 cm3 1972 (lot n° 12)
Laverda SF 750 cm3 1972 (lot n° 12)

 

Si vous aimez les motos « joueuses » et que vous êtes nostalgiques des moteurs deux temps, cette Yamaha 240 TDR est pour vous. Elle a un peu de bornes (58 153 kilomètres à son compteur) mais le moteur a été refait à 50 000 kilomètres (un petit dossier de factures d’entretien et de réparations sera fourni avec la machine). On en attend entre 2 000 et 3 000 euros.

Yamaha TDR 240 cm3 1989 (lot n° 21)
Yamaha TDR 240 cm3 1989 (lot n° 21)

 

On termine avec cette Buell 1125 R de 2010. Le contrôle technique annonce juste une défaillance mineure à cause d"une "usure légère de la transmission". En très bel état général (5 310 kilomètres au compteur), l’estimation a été fixée entre 5 000 et 7 000 euros.

Buell 1125 R 2010 (lot n° 25)
Buell 1125 R 2010 (lot n° 25)
