Des machines sympas du côté des grosses cylindrées

Une révision mécanique a été faite sur cette Yamaha 500 XT de 1979 (factures fournies ainsi que la Revue Moto Technique n° 29). Pour l’esthétique, il faudra lui consacrer un peu de temps. Le contrôle technique est annoncé « défaillant » (plaque d’immatriculation, rétroviseurs et indicateurs de direction). L’estimation, entre 3 000 et 4 000 euros, correspond à ce que l’on peut trouver sur le marché de l’occasion dans un état similaire.

Pour les amateurs d’italiennes, difficile de ne pas craquer sous le charme de cette Laverda 750 SF de 1972. La restauration est annoncée « de qualité » et un rapport d’expertise datant de mai 2025 sera fourni avec la machine. Le contrôle technique du 2 mars 2026 est favorable et avec 10 747 kilomètres à son compteur, l’estimation est entre 7 000 et 9 000 euros.

Si vous aimez les motos « joueuses » et que vous êtes nostalgiques des moteurs deux temps, cette Yamaha 240 TDR est pour vous. Elle a un peu de bornes (58 153 kilomètres à son compteur) mais le moteur a été refait à 50 000 kilomètres (un petit dossier de factures d’entretien et de réparations sera fourni avec la machine). On en attend entre 2 000 et 3 000 euros.

On termine avec cette Buell 1125 R de 2010. Le contrôle technique annonce juste une défaillance mineure à cause d"une "usure légère de la transmission". En très bel état général (5 310 kilomètres au compteur), l’estimation a été fixée entre 5 000 et 7 000 euros.