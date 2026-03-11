Présenté lors du dernier salon de Milan, le nouveau scooter Aprilia SR GT 400 vient agrandir la gamme du constructeur italien.

Équipé du moteur monocylindre Euro5 + 400 HPE du groupe Piaggio, propose 36 chevaux à 7 500 tr/min et un couple de 37,7 Nm à 5 700 tr/min, pour un poids annoncé à seulement 186 kg.

Niveau partie-cycle, on retrouve un cadre à double berceau en tubes d’acier haute résistance, une fourche inversée de 41 mm à l’avant et un double amortisseur à l’arrière, offrant tous deux un débattement de 120 mm et une précharge réglable. Le système de freinage, assisté par un ABS Bosch, se compose d’un disque flottant de 300 mm à l’avant, avec un étrier radial à quatre pistons, et d’un disque de 240 mm à l’arrière.

Il est chaussé de pneus Mitas Enduro Trail (120/70-16 à l’avant, 150/70-14 à l’arrière) qui soulignent ses ambitions de crossover. Le confort du pilote est assuré par un pare-brise bas, réglable manuellement sur cinq positions. Le réservoir de carburant de 12 litres offre une autonomie de plus de 300 km (consommation de 3,8 l/100 km selon le constructeur). Le coffre sous la selle peut accueillir un casque intégral.

Un grand frère pour le SR GT 125 et un nouveau rival pour le Honda ADV 350

Il dispose également d’une instrumentation avec écran couleur TFT de cinq pouces avec connectivité via le système Aprilia MIA (en option), d’un éclairage entièrement à LED, d’un système de démarrage sans clé.

Signe de son arrivée imminente en France, le scooter Aprilia SR GT 400 est disponible en précommande à partir de 6 750 euros en quatre coloris : Rally Replica, gris clair, gris foncé et noir.