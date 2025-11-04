Aprilia lance à Milan son SR GT 400 pour concurrencer le Honda ADV 350

Jouant à domicile lors du salon EICMA de Milan, le groupe Piaggio n’est pas venu les mains vides.

Sur le stand Aprilia, on découvre notamment un tout nouveau scooter : le SR GT 400.

Le grand frère de la version 125 déjà commercialisée en France permet à la marque de Noale de se placer sur le marché des scooters GT de moyenne cylindrée.

Au cœur du scooter Aprilia, on retrouve un moteur bien connu, le monocylindre 400 HPE. Conforme à la réglementation Euro5 +, il offre une puissance maximale de 36 chevaux à 7 500 tr/min et un couple de 37,7 Nm à 5 700 tr/min.

Avec un poids en ordre de marche de seulement 186 kg, le scooter, qui dispose aussi d’un contrôle de traction, affiche un rapport poids/puissance qui favorise les accélérations au démarrage.

Un nouveau scooter crossover

Au niveau de sa partie-cycle, l’Aprilia SR GT 400 repose sur un cadre à double berceau en tubes d’acier haute résistance, une fourche inversée de 41 mm à l’avant et un double amortisseur à l’arrière, offrant tous deux un débattement de 120 mm et une précharge réglable. Le système de freinage se compose d’un disque flottant de 300 mm à l’avant, avec un étrier radial à quatre pistons, et d’un disque de 240 mm à l’arrière. L’ensemble est assisté par un système ABS Bosch à deux canaux.

Les pneus Mitas Enduro Trail (120/70-16 « à l’avant, 150/70-14 » à l’arrière) soulignent sa vocation crossover, tandis que le confort du pilote est assuré par un pare-brise bas, réglable manuellement sur cinq positions. Le réservoir de carburant de 12 litres assure une autonomie de plus de 300 km. Le coffre sous la selle peut accueillir un casque intégral.

Sur le plan technologique, tous les paramètres sont affichés sur une instrumentation avec écran couleur TFT de cinq pouces. Le système d’accès sans clé est de série.

L’Aprilia SR GT 400 sera disponible en quatre coloris : Noir Rugged, Gris Boulder (mat), Gris Dusty (brillant) et la version Rally Replica, qui se distingue par sa livrée inspirée des graphismes de l’Aprilia Tuareg Rally.