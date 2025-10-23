Le Ducati Monster se renouvelle et passe au nouveau V2

Dans un nouvel épisode de la Ducati World Premiere 2026, Ducati a dévoilé la cinquième génération du Monster. Un modèle qui a fait son apparition au Salon de l’automobile de Cologne en 1992, et qui a depuis acquis un statut d’icone dans la gamme du constructeur de Borgo Panigale.

Pour 2026, le Monster innove en embarquant le nouveau moteur V2 offrant 111 chevaux de puissance à 9 000 tr/min pour un couple maxi de 91,1 Nm à 7 250 tr/min. Un bloc qui délivre plus de 80 % de son couple maximal entre 4 000 et 10 000 tr/min.

Le nouveau Monster, redessiné à partir de zéro, se veut aussi plus épuré, sportif et compact avec le phare avant full LED enveloppé par les « épaules » du réservoir, la selle commune au pilote et au passager et la boucle arrière courte et légère.

Le réservoir façon dos de bison, qui a toujours été une caractéristique distinctive du roadster de Borgo Panigale, a aussi été redessiné. Le revêtement des flancs rejoint la selle, qui est plus étroite et plus basse de 5 mm (désormais perchée à 815 mm et qui peut qui peut être abaissée à 775 mm en adoptant les selles basses disponibles en accessoires et la suspension surbaissée) pour faciliter la pose des pieds au sol.

Le châssis du roadster italien est basé sur un cadre monocoque, un bras oscillant inspiré du bras oscillant creux Ducati de la Panigale V4 et un sous-cadre arrière composé d’un élément en technopolymère et d’un treillis. Cette disposition technique, associée au moteur, contribue à rendre le nouveau Monster plus léger que le modèle précédent (- 4 kg, pour un poids total de 175 kg avec réservoir vide). La fourche inversée de 43 mm et le mono-amortisseur, tous deux signés Showa, ont été spécialement calibrés pour optimiser le confort au quotidien et la sportivité en conduite mixte.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Le système de freinage Brembo est basé sur deux disques avant de 320 mm, avec des étriers radiaux M4.32 et des plaquettes spécifiques, développées spécifiquement. Les pneumatiques sont des Pirelli Diablo Rosso IV (120/70 à l’avant et 180/55 à l’arrière).

Un roadster de dernière génération toujours aussi vif

Le package électronique est lui aussi de dernière génération avec une unité de mesure inertielle à 6 axes (6D IMU), l’ABS de virage, le Ducati Traction Control (DTC), le Ducati Wheelie Control (DWC), le Ducati Quick Shift (DQS) 2.0 et l’Engine Brake Control (EBC).

Tout cela se gère depuis le nouveau curseur en forme de pétale, avec un bouton central et l’écran TFT de cinq pouces, qui accueille le système multimédia Ducati et la navigation « turn by turn ». Le tableau de bord dispose de deux modes : jour et nuit, ce qui optimise la visibilité des informations.

Pour ceux qui veulent personnaliser le nouveau Monster, Ducati Performance propose une large gamme d’accessoires pour améliorer son esthétique, tels que des éléments en fibre de carbone, en aluminium taillés dans la masse, une selle racing avec revêtement en Alcantara, des silencieux homologués avec sorties d’échappement en titane et embouts d’échappement en carbone, développés en collaboration avec Termignoni.

Le Ducati Monster 2026 arrivera dans les concessions en février 2026 à partir de 12 590 € pour le coloris Ducati Red et 12 790 € pour le Iceberg White. Une version « + » est aussi disponible, elle inclut un capot de selle passager ainsi qu’un saut de vent. Les deux sont disponibles en déclinaison bridée à 35 kW pour tous les motards titulaires d’un permis A2.