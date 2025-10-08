La Ducati Multistrada V4 repasse en mode Rally

Lancée en 2023 sur le marché, la Ducati Multistrada V4 Rally est destinée aux amateurs de voyages à moto, seul ou en duo.

Pour son millésime 2026, le trail sportif signé Ducati dispose notamment de nouvelles livrées en vert jade avec des roues dorées et en rouge Ducati avec un réservoir brossé.

Elle dispose toujours d’un look distinctif, d’un confort grand tourisme, d’une grande autonomie grâce à un réservoir de 30 litres et de capacités tout-terrain grâce à une suspension à débattement plus long, des protections moteur renforcées et des roues à rayons. Ces caractéristiques sont complétées par un nouveau châssis et des solutions électroniques qui améliorent sa polyvalence, sa sécurité et ses performances.

On retrouve notamment le système d’alerte de collision avant, le nouveau dispositif d’abaissement automatique, les stratégies avancées du système de freinage combiné électronique ABS et la suspension semi-active Adaptive Ducati Skyhook Suspension EVO.

Le moteur V4 Granturismo de 1 158 cm³ délivre toujours 170 chevaux à 10 750 tr/min et 121 Nm (12,3 m/kg) à 8 750 tr/min. Un bloc qui offre des intervalles d’entretien tous les 60 000 km et un remplacement de l’huile moteur tous les 15 000 km ou 24 mois.

Technologiquement, la Multistrada V4 S a été la première moto au monde équipée d’un système de radar avant et arrière prenant en charge le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et la détection d’angle mort (BSD), qui signale la présence de véhicules en approche dans l’angle mort des rétroviseurs. La Multistrada V4 Rally 2026 est également équipée de la fonction d’alerte de collision avant (FCW), qui avertit le pilote des collisions potentielles avec un véhicule devant lui à l’aide d’une fenêtre contextuelle sur le tableau de bord.

L’interface du tableau de bord TFT couleur de 6,5 pouces a été mise à jour, offrant un contrôle de la suspension plus efficace et plus polyvalent. Le système conserve la fonctionnalité de navigation cartographique grâce à l’application Ducati Connect, qui prend également en charge l’utilisation du téléphone pour répondre aux appels ou écouter de la musique lors de l’utilisation d’un casque équipé d’un système d’interphone. Une nouvelle interface plus intuitive pour sélectionner le niveau de chauffe des poignées et de la selle est aussi disponible en option.

Par rapport à la Multistrada V4, la bulle est plus large de 40 mm et plus haute de 20 mm. Grâce à la disponibilité de différentes hauteurs de selle pour le pilote et le passager et d’un kit de suspension abaissé, la Multistrada V4 Rally peut être personnalisée pour s’adapter à n’importe quelle configuration à deux places. La béquille centrale est de série, tout comme les poignées chauffantes, réglables sur cinq niveaux de température.

La Multistrada V4 Rally est proposée exclusivement avec des jantes légères à rayons tubeless équipées de série d’un capteur TPMS qui affiche la pression des pneus sur le tableau de bord.

La nouvelle Ducati Multistrada V4 Rally (à partir de 29 090 €) est disponible en trois niveaux de finition : Radar, équipé d’un régulateur de vitesse adaptatif, d’une détection d’angle mort et d’un avertissement de collision avant, Adventure Travel & Radar, qui ajoute des valises latérales en aluminium et des selles passagers et pilotes chauffants et Full Adventure, qui complète cet ensemble avec un silencieux Akrapovic homologué pour la route et un garde-boue avant en fibre de carbone.

