Une première moto néo-rétro pour Ducati qui va fêter ses 100 ans avec une édition spéciale au cœur de Scrambler

En juillet 2026, Ducati va célébrer ses 100 ans d’existence.

Un anniversaire spécial que la marque entend fêter comme il se doit, notamment à travers des séries limitées de certains de ses modèles les plus emblématiques.

Si Bologne garde encore le secret sur le déroulé des festivités prévues durant l’année, des informations venues des États-Unis, et plus précisément du California Air Resources Board, nous offrent un premier aperçu d’un modèle que nous devrions découvrir courant 2026 : la Ducati Formula '73.

Les quelques informations disponibles à ce jour, consignées dans les documents d’homologation américains, permettent déjà de se faire une idée assez précise de ce qui nous attend, du moins côté mécanique. La Formula '73 serait équipée du bicylindre en L de 803 cm³, refroidi par air, à distribution desmodromique. Soit le même moteur qui équipe aujourd’hui la famille Scrambler.

Un héritage sportif à mettre en valeur pour célébrer les 100 ans de Ducati

Quant au nom, il semble faire directement référence à l’année 1973, quand la 750 Supersport Desmo brillait en compétition, et contribuait à forger la légende de la marque italienne en course.

Une sportive vintage, légère et minimaliste, avec une esthétique des années 1970 et une base technique moderne semble ainsi particulièrement cohérente dans la gamme actuelle Ducati, qui n’a pas encore surfé sur la vague des néo-rétro, et ce malgré une histoire plus que riche en succès.

Cette Ducati Formula '73 serait ainsi à l’image de ce que l’on peut retrouver chez Yamaha avec la XSR900GP.