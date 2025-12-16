Une légende du MotoGP en grand danger : un tracé mythique en voie de disparition !

Particulièrement apprécié par les fans du championnat du monde MotoGP du monde entier, le circuit de Phillip Island, en Australie est sur la sellette.

Aujourd’hui, Phillip Island n’est assuré d’accueillir qu’une seule course supplémentaire, en 2026, et après cela, tout est incertain. Le circuit australien avait été renouvelé pour dix saisons en 2016, mais ce contrat arrive donc à son terme à la fin de la saison prochaine et rien n’indique qu’il sera reconduit.

Parmi les problèmes auxquels le tracé fait face, sont notamment pointées du doigt les conditions météorologiques, souvent redoutées, à tel point qu’en 2023, la course principale a dû être déplacée au samedi et la course sprint annulée. L’usure des pneus est aussi régulièrement un sujet d’inquiétude, tout comme la cohabitation avec la faune locale, qui s’invite ponctuellement sur la piste, mettant en danger les pilotes comme les animaux eux-mêmes.

Bye-bye la tranquillité de Phillip Island au profit de Melbourne ?

Une rumeur se fait également de plus en plus entendre dans le paddock : déplacer le Grand Prix d’Australie sur un autre site de Melbourne, plus précisément sur le circuit semi-urbain d’Albert Park où court la Formule 1. Et ce ne sont pas les récentes déclarations de Carmelo Ezpeleta sur les possibilités pour le MotoGP d’investir des circuits plus « urbains » qui vont enterrer ces rumeurs.

Le conseil du comté de Bass Coast, l’autorité locale compétente, a malgré tout déjà lancé une pétition pour maintenir le Grand Prix d’Australie sur Phillip Island.