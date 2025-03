Depuis le début de la saison 2022 du championnat du monde de Formule 1, on était tristement habitué à une domination outrancière de Max Verstappen sur sa Red Bull. Même si on a bien eu l’illusion de voir des Ferrari au niveau lors des premières courses de cette saison-là, le talentueux pilote néerlandais a pu décrocher trois titres de champion sans véritable concurrence.

Il y a beaucoup plus d’espoir pour la saison 2025 : après une fin d’année 2024 où la Mclaren avait clairement réussi à devenir la meilleure voiture du plateau, permettant d’ailleurs à l’écurie de Woking de glaner un magnifique titre de champion constructeur au nez et à la barbe de Red Bull, les monoplaces anglaises semblent à nouveau posséder un avantage de performances pour l’instant. Elles sont parties de la première grille lors du Grand Prix d’Australie ce dimanche matin très tôt, dans des conditions mouillées très difficiles qui ont été fatales aux débutants de cette année dont le jeune Français Isack Hadjar, parti à la faute pendant le tour de formation.

Il ne sera pas le seul : de Jack Doohan (Alpine) jusqu’à Fernando Alonso (Aston Martin) en passant par Gabriel Bortoleto (Sauber), Carlos Sainz (Williams) et Liam Lawson (Red Bull), les pertes sur erreurs de pilotage à cause de l’état de la piste sont énormes et touchent aussi les pilotes les plus expérimentés.

Des Ferrari un peu décevantes

Grâce à de nombreuses neutralisations de course et à une erreur d’Oscar Piastri sur sa McLaren aux conséquences terribles (il a perdu beaucoup de temps bloqué dans l’herbe après un tête-à-queue), Max Verstappen est parvenu à terminer second dans les échappements de Lando Norris auteur d’une course solide. Derrière, les Mercedes ont tenu leur rang mais les Ferrari ont déçu : un peu larguées en qualifications sur le sec, elles ont souffert d’une stratégie ratée dans les moments critiques (et d’une erreur de pilotage pour Charles Leclerc). Les débuts de Lewis Hamilton en rouge ont tout de même été convaincants même s’il termine derrière son coéquipier.

Chez les Français, Hadjar n’a pas eu le temps de prouver son talent, Pierre Gasly termine onzième et manque les points à cause de la remontée finale d’Oscar Piastri. Esteban Ocon termine treizième au volant d’une Haas décrite comme la plus mauvaise voiture du plateau. On note les jolis résultats d'Alex Albon (5ème sur Williams), de Lance Stroll (6ème sur Aston Martin) et de Nico Hulkenberg (7ème sur Sauber) au volant d'autos moins bonnes que celles des écuries de pointe.