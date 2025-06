Brad Pitt a pris 317 km/h en Formule 1 McLaren

Vous l’avez certainement entendu si vous vous intéressez un peu au monde de la Formule 1 : il y a actuellement en salles un fim sur l’univers de cette discipline avec Brad Pitt, le réalisateur de Top Gun Maverick et Lewis Hamilton au sein de son équipe de production. Michel Holtz n’a pas aimé le scénario du film et il vous donne son avis détaillé sur cette superproduction hollywoodienne dont on parle tant.

On le sait, l’acteur Brad Pitt s’est véritablement passionné pour ce rôle et a subi du vrai coaching pour améliorer son pilotage et mieux comprendre cet univers. Il se serait même donné à fond en la matière, suscitant l’intérêt de plusieurs équipes de sport automobile qui voudraient le faire courir. Et l’engagement de Brad Pitt l’a mené jusqu’à un test absolument hors normes.

Brad Pitt dans une F1 McLaren de 2023

Brad Pitt a été officiellement invité par l’écurie Mclaren à prendre le volant d’une MCL60 dans le cadre d’une séance privée sur le circuit d’Austin au Texas. Pas une monoplace de Formule 1 adaptée aux baptêmes avec une mécanique simplifiée pour rendre son pilotage plus accessible aux novices, mais la vraie Formule 1 McLaren qu’utilisaient Oscar Piastri et Lando Norris lors de la saison 2023 du championnat du monde !

Un tel test est rare puisqu’on parle d’une machine imposant de vraies notions de pilotage et une bonne connaissance des procédures très complexes pour l’exploiter correctement. Même s’il a évidemment été accompagné et encadré par toute l’équipe, il s’agit là d’une opportunité extraordinaire et d’une expérience délicate où il faut bien assimiler des spécificités comme le freinage, imposant d’écraser de toutes ses forces la pédale de gauche avec sa jambe gauche, l’appui aérodynamique ou les performances monstrueuses en ligne droite.

317 km/h

Brad Pitt explique avoir pris 317 km/h en vitesse maximale à cette occasion dans la grande ligne droite du circuit, soit 197 mph (mile par heure). « J’aurais voulu atteindre 200 mph », confie Brad Pitt. La performance de l’acteur reste plus qu’honorable, sachant que les pilotes du championnat y dépassent de peu les 330 km/h pendant les grands prix sur ce même circuit.

Bref, Brad Pitt a vraiment appris à devenir un gentleman driver en marge du tournage du film !