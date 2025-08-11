Chaque voiture est équipée au moins d’un réservoir de lave-glace. Celui-ci alimente les buses qui projettent le liquide sur le pare-brise, mais aussi celles qui nettoient la lunette arrière ou bien encore les lave-phares si votre voiture en est équipée. Sur certaines autos (plus anciennes), il peut avoir deux réservoirs, un à l’avant pour le pare-brise, un autre à l’arrière pour la lunette arrière.

Notre premier conseil est que votre réservoir de lave-glace doit toujours être plein pour éviter de vous trouver en rade de ce produit qui, s’il n’est pas un produit miracle, peut vous faciliter la vie lorsque votre pare-brise est obscurci par de la saleté, des moustiques écrasés… Un bidon de ce liquide trouvera tout naturellement sa place dans votre coffre afin de refaire le niveau du réservoir si besoin.

Quel type de liquide lave-glace pour quelle utilisation ?

Il existe différents types de liquide lave-glace que l’on peut trouver facilement, dans les supermarchés, en centre auto, garages, concessions automobiles, etc. Il y en a pour l’été qui ont une action « démoustiquante », il y en a pour l’hiver dans lequel se glisse un antigel qui peut descendre jusqu’à -25°, il en a avec effet déperlant, il en a sous forme concentrée été ou hiver, ce qui permet de faire plusieurs litres de lave-glace. La plupart sentent l’alcool (c’est la matière première du liquide lave-glace), mais certains peuvent avoir des senteurs, boisées, fruitées…

Afin d’obtenir le meilleur résultat sur votre pare-brise, nous vous conseillons :

- d’éviter le lave-glace toutes saisons

- d’utiliser pour l’été, un liquide lave-glace démoustiquant

- d’utiliser pour l’hiver, un liquide lave-glace offrant une bonne protection contre le gel, si vous êtes dans une région tempérée, -10° suffit. Si vous voyagez dans une région froide (région montagneuse, Est et Nord de l’Europe), utilisez un liquide capable de résister à des températures très basses (- 25°).

Ce qu’il ne faut pas faire avec le liquide lave-glace

À moins de choisir un produit concentré que vous allez diluer, n’ajoutez pas d’eau au produit prêt à l’emploi (y compris pour refaire le niveau du réservoir) cela va réduire son efficacité.

N’ajoutez pas de détergents ménagers (tel que le liquide vaisselle), en plus de risquer de faire mousser votre liquide lave-glace, son utilisation peut endommager certains matériaux comme le plastique et le caoutchouc.

Quels problèmes peut-on rencontrer avec le liquide lave-glace et le circuit de lave-glace ?

- En refaisant le niveau de votre réservoir de lave-glace, vous avez été trop généreux et l’avez fait déborder, ou bien vous avez visé à côté. Attention, ce produit et ses vapeurs peuvent être inflammables, un petit rinçage à l’eau suivi d’un essuyage en règle sur les équipements qui ont été touchés par le produit permettra de tout sécuriser.

- Si vous constatez une consommation anormale de produit alors que vous utilisez peu la fonction lave-glace de votre auto, c’est qu’il peut y avoir une fuite. Vérifiez la sortie du réservoir et si possible l’ensemble des tuyaux qui alimente les buses de lave-glace. C’est principalement aux endroits où il a des jonctions (réservoir, pompe, buses…) que la fuite peut être possible.

- Vos buses sont encrassées et le produit ne passe plus. Vous pouvez vous aider d’une aiguille très fine (ou d’un fil de fer ou de laiton, très fin) afin d’essayer de les déboucher. S’il est possible de démonter ces buses, vous pouvez les tremper dans du vinaigre blanc pendant quelques heures, ensuite rincez-les et remettez-les en place.

- Vous n’avez pas pris soin d’acheter du lave-glace hiver et la chute de la température fait que votre équipement est gelé. La seule solution et d’attendre que la température monte, ou d’installer votre auto dans un parking ou garage où la température est au-dessus de zéro. Il faut alors attendre que ça dégèle, puis il faut vider complètement le réservoir de lave-glace et le remplir d’un liquide conçu pour l’hiver.

- Alors qu’il y a du produit dans le réservoir, le système de lave-glace ne fonctionne plus et vous n’entendez plus le bruit caractéristique de la pompe qui se met en action. La pompe peut être morte et nécessitera d’être changée par un professionnel, mais avant d’en arriver à cette extrémité, regardez tout d’abord s’il ne s’agit pas du fusible qui aurait claqué. Regardez dans la boîte à fusible en vous aidant de votre notice d’utilisation du véhicule et remplacez le fusible (par un de même ampérage) s’il est effectivement grillé.

Les conseils généraux de cette rubrique vous sont donnés à titre indicatif. Caradisiac ne garantit pas que la mise en œuvre de l'ensemble de ses conseils vous prémunisse contre tout ennui technique concernant votre véhicule, dont l'état réel n'est pas vérifiable par Caradisiac. D'une façon générale, nous vous conseillons vivement de déléguer l'entretien des organes de sécurité à des professionnels.