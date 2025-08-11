Voitures neuves : les promotions d'août 2025
Et si vous achetiez une voiture neuve à prix cassé juste avant de partir en vacances ? Il y a toujours quelques affaires intéressantes sur le marché actuellement, les constructeurs automobiles ayant bien du mal à écouler leur stock…
7,91%. Voilà la baisse du marché automobile neuf français sur les sept premiers mois de l’année 2025 par rapport à la même période de l’année 2024. Le dernier mois de juillet n’a pas été plus brillant pour les constructeurs avec une baisse de 7,66% par rapport au même mois de l’année 2024.
Sans surprise, on trouve donc toujours des promotions plus ou moins intéressantes chez les marques en ce mois d’août. Alors que certaines enseignes comme Alfa Romeo viennent d’y renoncer, d’autres poursuivent leurs remises et les intensifient même parfois. Quel que soit le type de voiture recherché, il y a encore des affaires à faire pour ceux qui refusent de payer « plein pot » leur véhicule neuf.
La bonne affaire du mois : BYD Atto2, Seat, Cupra
Ce mois-ci, BYD renforce encore ses remises qui concernent désormais aussi le Sealion 7 électrique. Le petit SUV Atto2 urbain, lui, s’affiche désormais à 24 990€ et commence à faire oublier la taille rikiki de ses batteries qui l’empêche de partir confortablement en voyage. Il y a aussi toujours des prix canons sur les électriques de son concurrent MG et le gros EHS hybride, disponible à moins de 30 000€. Du côté du groupe Volkswagen, les marques Seat et Cupra continuent de proposer de grosses promotions et Skoda en garde aussi sur ses véhicules disponibles en stock.
Attention aux fausses remises
La plupart des constructeurs mettent parfois en avant des offres de location longue durée ou de location avec option d'achat alléchantes sur le papier, avec des avantages clients qui peuvent dépasser 3000 ou 4000€. Mais dans ces cas, il faudra bien veiller à étudier le coût total dans le forfait proposé. Généralement, ce coût total dépasse de beaucoup le prix frontal neuf sans remise, les forfaits de location impliquant bien évidemment un bénéfice supérieur du constructeur par rapport à celui qu'il récupère lors d'un achat frontal. Et n'oubliez pas que même si certaines remises sont conditionnées à une reprise d'un ancien véhicule, il est souvent possible de négocier avec le concessionnaire pour en bénéficier même sans véhicule à faire reprendre. En matière de négociations, n'hésitez jamais à essayer d'aller plus loin que la remise proposée par le constructeur. Précisons que les remises que nous vous exposons ici sont nationales et que les concessionnaires peuvent naturellement vous en proposer des plus intéressantes à leur niveau.
