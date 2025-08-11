Voitures neuves : les promotions d'août 2025

7,91%. Voilà la baisse du marché automobile neuf français sur les sept premiers mois de l’année 2025 par rapport à la même période de l’année 2024. Le dernier mois de juillet n’a pas été plus brillant pour les constructeurs avec une baisse de 7,66% par rapport au même mois de l’année 2024.

Sans surprise, on trouve donc toujours des promotions plus ou moins intéressantes chez les marques en ce mois d’août. Alors que certaines enseignes comme Alfa Romeo viennent d’y renoncer, d’autres poursuivent leurs remises et les intensifient même parfois. Quel que soit le type de voiture recherché, il y a encore des affaires à faire pour ceux qui refusent de payer « plein pot » leur véhicule neuf.

La bonne affaire du mois : BYD Atto2, Seat, Cupra

Ce mois-ci, BYD renforce encore ses remises qui concernent désormais aussi le Sealion 7 électrique. Le petit SUV Atto2 urbain, lui, s’affiche désormais à 24 990€ et commence à faire oublier la taille rikiki de ses batteries qui l’empêche de partir confortablement en voyage. Il y a aussi toujours des prix canons sur les électriques de son concurrent MG et le gros EHS hybride, disponible à moins de 30 000€. Du côté du groupe Volkswagen, les marques Seat et Cupra continuent de proposer de grosses promotions et Skoda en garde aussi sur ses véhicules disponibles en stock.