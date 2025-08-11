Alfa Romeo

Il n'y a plus de remises ce mois-ci chez Alfa Romeo.

BYD

BYD propose des remises sur ses modèles électriques mais aussi hybrides rechargeables.

-1 000€ sur la citadine électrique Dolphin Surf, affichée à 18 990€ au lieu de 19 990€ soit 5% de remise.

7 000€ sur le SUV citadin Atto2, affiché à 24 990€ au lieu de 31 990€ soit 21,8% de remise.

-4 000€ sur la compacte Dolphin, affichée à 29 990€ au lieu de 33 990€ soit 11,76% de remise.

-3 000€ sur le SUV compact Atto3, affiché à 34 990€ au lieu de 37 990€ soit 7,89% de remise.

-5 000€ sur la berline Seal, affichée à 41 990€ au lieu de 46 990€ soit 10,64% de remise.

-3 000€ sur le SUV Sealion 7, affiché à 43 990€ au lieu de 46 990€, soit 6,38% de remise.

-3 900€ sur le SUV Seal U, affiché à 38 990€ au lieu de 42 890€ soit 9% de remise.

-3 010€ sur le SUV hybride rechargeable Seal U DM-i, affiché à 34 490€ au lieu de 37 500€ soit 8,02%.

Citroën

Les remises ne bougent pas ce mois-ci chez Citroën :

-1090€ de réduction sur la C4 berline (28 060€ au lieu de 29 150€), soit 3,74% de remise.

-2 100€ de réduction sur la C4X (28 200€ au lieu de 30 300€), soit 6,93% de remise.

-1 310€ de réduction sur la C5X (42 540€ au lieu de 43 850€), soit 2,98% de remise.

-1 470€ de réduction sur le Berlingo Taille M (35 380€ au lieu de 36 850€), soit 3,98% de remise.

-1 510€ de réduction sur le Berlingo Taille XL (36 340€ au lieu de 37 850€), soit 3,98% de remise.

-3 040€ de réduction sur le Jumpy Combi (37 010€ au lieu de 40 050€), soit 7,59% de remise.

-4 610€ de réduction sur le SpaceTourer Taille M (41 560€ au lieu de 46 170€), soit 9,98% de remise.

-Quelques remises moyennement intéressante sur les exemplaires disponible en stock, comme par exemple la nouvelle C4 à 26 920€ au lieu de 31 350€, soit -14,1%. La C3 thermique est également légèrement remisée (15 240€ au lieu de 15 850€).

Cupra

Il y a de belles remises ce mois-ci sur les voitures neuves de Cupra :

-7 000€ sur la Leon thermique, affichée à partir de 34 110€ au lieu de 41 110€ soit 17,02% de remise.

-9 500€ sur la Leon hybride rechargeable, affichée à partir de 38 800€ au lieu de 48 300€ soit 19,66% de remise.

-6 500€ sur le Formentor thermique et hybride rechargeable, affiché à partir de 37 825 € au lieu de 44 325€ soit 14,66% de remise.

-8 000€ sur le Terramar thermique, affiché à partir de 40 180€ au lieu de 48 180€ soit 16,6% de remise.

-10 000€ sur le Terramar hybride rechargeable, affiché à partir de 45 600€ au lieu de 55 600€ soit 18% de remise.

-3 500€ sur la Born électrique, affichée à partir de 33 890€ au lieu de 37 390€ soit 9,36% de remise.

-6 500€ sur le Tavascan électrique, affiché à partir de 40 490€ au lieu de 46 990€ soit 13,8% de remise.

Dacia

Comme les mois précédents, on trouve quelques remises n'exédant pas 1 000€ sur des exemplaires de Dacia disponibles en stock. Mais attention, il s'agit toujours de modèles de démonstration affichant parfois près de 10 000 kilomètres au compteur. Pas de vrais véhicules neufs, donc.

DS Automobiles

DS étend ses (petites) remises à ses quatre modèles :

-1 460€ sur la DS 3 affichée à partir de 35 190€ au lieu de 36 650€, soit une remise de 3,98%.

-2 030€ sur la DS 4 affichée à partir de 38 720€ au lieu de 40 750€, soit une remise de 4,98%.

-1 570€ sur la DS N°4 affichée à partir de 37 730€ au lieu de 39 300€, soit une remise de 3,99%.

- 2 050€ sur le DS 7 affiché à partir de 49 780€ au lieu de 51 850€, soit une remise de 3,99%.

-1 300€ sur la DS N°8 affiché à partir de 59 500€ au lieu de 60 800€, soit une remise de 2,13%.

Fiat

Les remises ont changé chez Fiat le mois dernier.

-La 600 Hybrid a droit à 1 000€ de remise, affichée à 24 700€ au lieu de 25 700€ (soit 3,89% de réduction).

-La 500 électrique a droit à 5000€ de remise avec un prix de base abaissé à 23 900€ au lieu de 28 900€, soit une réduction de 17,3%.

-La nouvelle Grande Panda électrique a droit à 1 500€ de remise (23 400€ au lieu de 24 900€), soit 6% de remise.

-La Panda Hybrid a droit à 2 910€ de remise sous condition de reprise, ce qui la place à 12 590€ au lieu de 15 500€ (-18,7%).

Ford

Chez Ford ce mois-ci, il y a des remises sous condition de reprise, qui varient un peu :

-4 500€ pour le Puma restylé (22 990€ au lieu de 27 490€), soit 16,36% de remise.

-4 500€ pour le nouveau Puma ST (33 790€ au lieu de 38 290€), soit 11,75% de remise

-5 500€ pour la Focus (25 050€ au lieu de 30 550€), soit 18% de remise.

-5 000€ pour le nouveau Kuga restylé (34 990€ au lieu de 39 990€), soit 12,5% de remise.

-Un remise de 7 000€ pour le Mustang Mach-E électrique (46 490€ au lieu de 53 490€ soit 13% de réduction).

-2 000€ sur le Tourneo Courrier (23 260€ au lieu de 25 260€) soit 7,91% de remise.

-4 000€ sur le E-Tourneo Courrier (31 400€ au lieu de 35 400€) soit 11,3% de remise.

-De belles remises pouvant dépasser les 16% pour des exemplaires en stock de modèles comme le Puma ( -16,3%) ou 12,6% sur le Kuga. Ou encore 17,57% sur la Focus.

Honda

Ce mois-ci, il y a toujours une bonne remise chez Honda : 12 800€ sur le SUV électrique e:Ny1 affiché à 32 900€ au lieu de 45 700€, soit 28% de réduction.