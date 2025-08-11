Seat

Il y a de belles remises chez Seat ce mois-ci :

-4 700€ sur l'Ibiza proposée à partir de 16 300€ au lieu de 21 000€ soit 22,38% de remise.

-5 000€ sur l'Arona proposé à partir de 19 200€ au lieu de 24 200€ soit 20,6% de remise.

-5 500€ sur la Leon proposée à partir de 22 320€ au lieu de 27 820€ soit 19,76% de remise.

-6 000€ sur l'Ateca proposé à partir de 26 990€ au lieu de 32 990€ soit 18,18% de remise.

Skoda

Toujours de grosses remises sur les Skoda disponibles en stock ce mois-ci. Le SUV électrique Enyaq monte jusqu'à 5 900€ de remise en version restylée, démarrant à 41 050€ avant bonus (soit -12,5%). Tous les autres modèles de la gamme sont concernés, y compris la citadine Fabia qui propose 3 500€ de remise (et jusqu'à 16,8%) sur des modèles affichés à partir de 17 330€.

Subaru

Le constructeur offre une remise de 10 000€ pour son Solterra électrique désormais affiché à 49 990€ au lieu de 59 990€ (-16,66%), mais cela ne suffit toujours pas à remettre le SUV électrique au niveau de ses principaux concurrents en entrée de gamme.

Suzuki

On trouve toujours des réductions significatives chez Suzuki, mais l'Ignis a disparu :

-Nouvelle Swift : la nouvelle Swift a droit à 1 800€ de remise ce qui la place à 17 390€ (-9,37%).

-Vitara Hybrid : comptez sur un prix de base abaissé à 22 240€ au lieu de 26 240€, soit 15,24% de réduction.

-S Cross : le crossover compact de Suzuki affiché à 24 640€ reçoit 4 500€ de remise en prix de base, soit 15,44% de réduction au maximum.

-Swace : Normalement affiché à partir de 33 750€, le break hybride a droit à 6 000€ de remise ce qui représente une reduction de 17,77%.

-Across Hybride rechargeable : une remise de 4000€, voilà ce dont profite le gros crossover familial japonais. Un rabais bienvenu pour un modèle facturé tout de même 59 290€, soit 6,74% de réduction maximale.

Tesla

-3 100€ de remise sur la Model 3, affichée à 36 890€ au lieu de 39 990€ soit 7,75% de réduction.

-Jusqu'à 5 000€ de remise sur certains Model Y Propulsion et Grande Autonomie Propulsion avant restylage disponibles en stocks.

Toyota

Chez Toyota, on trouve toujours des remises dont certaines sont intéressantes.

-Aygo X : la nouvelle micro-citadine japonaise baisse son prix à 17 500€ au lieu de 19 500€ (soit 2000€ de remise et 10,25% de réduction).

-Nouvelle Yaris Hybride : la nouvelle mouture de la Yaris hybride est disponible à 22 100€ au lieu de 24 600€ soit 2 5000€ de remise (-10,16%).

-Yaris Cross Hybride : comptez 2 500€ de remise avec une addition à 26 300€ au lieu de 28 800€, soit 8,68% de réduction maximale.

-Corolla hybride : 29 900€ au lieu de 33 900€ soit 4 000€ de remise et 11,79% de réduction.

-Nouveau C-HR Hybride : 31 750€ au lieu de 35 250€ soit 3 500€ de remise (-9,92%).

-Nouvelle Prius hybride rechargeable : 39 400€ au lieu de 44 400€ soit 5 000€ de remise (-11,3%).

-Rav4 Hybride : 41 950€ au lieu de 44 950€, soit 4 000€ de remise (-6,7%).

-Rav4 Hybride rechargeable : 47 450€ au lieu de 50 450€, soit 3 000€ de remise (-5,9%).

-bZ4X : 34 900€ au lieu de 39 900€, soit 5 000€ de remise (-12,53%).

Volkswagen

Les offres du mois dernier sont toujours d'actualité chez Volkswagen, avec seulement quelques variations sur les prix du neuf. Il y a désormais de grosses remises affichées notamment sur les SUV de la gamme mais attention car dans le détail, Volkswagen France y inclut des avantages clients dont une partie du montant paraît un peu abusive car elle designe simplement des équipements de série sur le niveau de finition VW Edition.

-Polo : la citadine allemande normalement proposée à 21 990€ bénéficie en ce moment d'une remise de 2 200€, ce qui représente une réduction de 10,0%.

-Golf : en version VW Edition TSI 116 chevaux boîte manuelle, la compacte normalement proposée à 33 400€ reçoit 4 080€ de remise sans condition de reprise. Soit une réduction de 12,21%.

-Taigo : le crossover façon « coupé » de la gamme en finition de base, normalement proposé à partir de 24 890€, bénéficie actuellement d'une remise de 3 300€, soit une réduction de 13,25%.

-T-Cross : la finition Life 95 chevaux boîte manuelle (uniquement disponible en stock), proposée normalement à 27 880€, reçoit une remise de 3 400€, soit une réduction de 12,19%.

-T-Roc : la finition VW Edition 116 chevaux boîte manuelle, normalement proposée à 31 980€ (uniquement disponible en stock), reçoit une remise de 6 350€ soit une réduction de 19,85%.

-T-Roc Cabriolet : en finition Style 116 chevaux boîte manuelle (normalement proposée à 41 530€) le SUV cabriolet a droit à 7 100€ de remise soit une réduction de 17,09%.

-ID.3 Pure Life Max : la compacte électrique, normalement affichée à 36 490€, a droit à 4 000€ de remise soit une réduction de 10,9%.

-ID.4 Pure Life : le SUV électrique familial de Volkswagen normalement proposé à partir de 41 500€ a droit à 7 800€ de remise soit 18,79% de réduction.

-ID.5 : la version Pro de l'ID.5 normalement facturée 50 500€ reçoit 10 000€ de remise, soit une réduction de 19,8% (et lui donne droit au bonus écologique).

-Nouveau Tiguan : en version de base normalement proposée à 41 500€, le SUV familial a droit à 3 500€ de remise soit une réduction de 8,43%.

-Nouveau Tayron : en version VW Edition proposé à 51 800€, le SUV familial a droit à 6 440€ de remise (hors "avantage client en équipement") soit une réduction de 12,43%.

-Touran : en version Life Plus TSI 150 boîte manuelle normalement proposée à 44 800€, le monospace allemand a droit à 6 020€ d'avantage client, soit une réduction de 13,43%.

-Nouvelle Passat : en finition Passat eTSI 150, la berline normalement proposée à 46 100€ (uniquement en stock) a droit à 2 800€ de remise, soit une réduction de 6,07%.

-ID.7 : la nouvelle berline électrique du constructeur allemand a droit à 10 000€ de remise en version Pro Life Max, soit une réduction de 16,7% de son prix de 59 990€.

-ID.7 Tourer : le break électrique de Volkswagen a droit à 10 000€ de remise en version Pro Life Max, normalement affichée à 60 690€ (-16,5%).

-Touareg : le SUV a droit à 17 000€ de remise en version eHybrid 462 chevaux R-Line, normalement affiché à 107 500€ (-15,81%).