Depuis le 3 janvier dernier, les participants au Dakar 2026 font la course dans les dunes d’Arabie Saoudite. Après la belle victoire finale des Toyota l’année dernière, cette nouvelle édition s’annonce particulièrement ouverte : entre les protos Dacia Sandrider, les Toyota tenantes du titre et les Ford Raptor, tout le monde semble capable de l’emporter et les écarts restent pour l’instant très proches.

Mais en marge de la course, une séquence totalement surréaliste s’est produite en début de semaine pendant l’une des étapes de la compétition. Alors que le Ford Raptor T1 + piloté par le Français Romain Dumas et co-piloté par Alex Winocq s’approchait d’un point de passage où figuraient des spectateurs, une jeune femme a subitement décidé de traverser la piste, téléphone portable à la main en mode portrait, juste devant le proto américain !

La meilleure vidéo possible, quel que soit le risque

Ici, le but était visiblement de réaliser une jolie vidéo sur le Dakar à l’occasion du passage du Ranger. La personne en question ferait partie des invités amenés par les constructeurs engagés dans la compétition, bénéficiant d’un traitement « VIP » et souvent créateurs de contenu.

Elle est vraiment passée très près d’un accident horrible et Romain Dumas a dû freiner et modifier sa trajectoire pour l’éviter. La séquence fait évidemment le tour d’Internet depuis et montre exactement ce qu’il ne faut pas faire lorsqu’on suit ce genre de compétition. Des comportements irresponsables du même genre existent aussi en rallye et conduisent parfois à des accidents dramatiques.

Une Toyota en tête pour l’instant

Au terme de la cinquième étape, en tout cas, c’est la Toyota de Henk Lategan qui mène le classement général automobile avec trois minutes et 17 secondes d’avance sur le Dacia de Nasser Al-Attiya et le Ford Ranger de Mattias Ektrsom. Sébastien Loeb est huitième à 17 minutes et Romain Dumas, lui, est rejeté à 4h48 en 34ème position après un début de Dakar très compliqué.