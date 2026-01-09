Restylée, la Peugeot 408 verra-t-elle ses ventes décoller?

Lancée fin 2022, la 408 est une voiture relativement rare sur nos routes, puisque moins de 4 650 exemplaires en ont été immatriculés en France l’an dernier, ce qui la place au 85ème rang des ventes dans l'Hexagone. Elle intéresse notamment les automobilistes qui veulent se distinguer par rapport à la meute de SUV, ce qui se conçoit parfaitement. Mais dans un marché européen où lesdits SUV s’arrogent 59% des ventes, quand les classiques berlines plafonnent à 3,5%, les ambitions commerciales d’un modèle comme celui-ci restent forcément limitées. D'autant que ses rivales se nomment Mercedes CLA, Skoda Octavia, ou bien encore Renault Arkana. Ce qui n'empêche pas cette Peugeot made in France (Mulhouse) d’avoir de nombreux atouts à faire valoir, à commencer par un style typé fastback bien à elle, une belle habitabilité arrière et un volume de coffre généreux. Elle trouve ainsi sa place dans une gamme de segment C qui compte les 308 berline et break, 3008 et 5008.

Peugeot n’allait pas bouleverser sa recette à l’occasion de ce restylage. La 408 gagne encore en personnalité avec une calandre redessinée, une signature lumineuse marquée par trois griffes lumineuses reliées par une bande lumineuse surplombant un logo Peugeot qui peut s’éclairer. Et à l’arrière, cette 408 a même le privilège d’inaugurer un lettrage Peugeot lumineux. De quoi provoquer l’effet WoW revendiqué par la marque ? Nous vous laissons en juger.

Des jantes d’un diamètre de 17, 19 et même 20 pouces complètent le dispositif, tandis qu’un inédit coloris Flare green, variant du jaune au vert fait son apparition. Il s’agit d’ailleurs de la teinte gratuite de la gamme, en remplacement du bleu de la 408 de première génération. Tout ceci participe de l’ambiance access premium revendiqué par la marque.

Autre bon point pour le volume de coffre, du moins pour la version hybride qui dispose de 536 litres. Une valeur qui tombe hélas à 468 litres sur la version 100% électrique, et même à 415 litres sur la version hybride rechargeable dont la batterie prend place dans le compartiment arrière. La 408 est en effet l’une des rares voitures sur le marché à être disponibles avec trois types de motorisations.

L’entrée de gamme est assurée par une hybride 145 ch accouple à une boîte double embrayage à 6 rapports, pour une consommation moyenne de 5 litres aux 100 km, valeur qui a longtemps été l’apanage du diesel, technologie aujourd’hui devenue rare chez Peugeot puisque seul les Rifter (ludospace) et Traveller (minivan) en bénéficient désormais.

Au niveau supérieur, la version hybride rechargeable voit sa puissance passer de 225 à 240 ch. Surtout, celle-ci revendique une autonomie électrique allant jusqu’à 85 km en circulation urbaine, et un temps de charge en 2h05 sur une wallbox 7 kW. Avec un tel rayon d’action, on peut imaginer une utilisation en mode zéro émission les deux tiers du temps, ce qui profite autant à la qualité de l'air qu’au portefeuille.

Une motorisation électrique complète le catalogue, avec une batterie de 58 kWh qui autorise jusqu’à 456 km d’autonomie, soit quasiment la même valeur que la 408 avant restylage. Ce modèle accepte un débit électrique allant jusqu’à 120 kW, valeur qui n’a certes rien d’extraordinaire mais permet une recharge de 20 à 80% en 30 minutes environ.

La 408 restylée est donc l’une des stars du salon de Bruxelles qui ouvre ses portes à la presse ce vendredi 9 janvier, et fera son entrée dans les concessions quelques semaines plus tard. Ses tarifs n'ont pas encore été communiqués, mais ils devraient démarrer autour de 36 000 €, comme le modèle de première mouture. Pour notre part, nous vous donnons rendez-vous en avril pour les premiers essais de la bête.