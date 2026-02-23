Kylian Mbappé va enfin pouvoir mettre un "A" sur sa Ferrari SF90 (s'il réussit son examen)

Est-il normal de posséder de nombreuses voitures de rêve lorsqu’on est un footballeur à succès ? Si l’on observe les usages parmi les meilleurs joueurs de l’histoire, qu’on parle de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi ou de Karim Benzema, la réponse semble plutôt positive.

Kylian Mbappé, d’ailleurs, posséderait ou aurait possédé par le passé plusieurs sportives d’exception comme une Ferrari 488 Pista, une SF90 Stradale ou des modèles de luxe de chez BMW ou Land Rover. Mais contrairement à ses petits camarades, il n’a pas le droit de les conduire. Et pour cause, il n’a tout simplement jamais pris le temps de passer le permis de conduire !

Kylian Mbappé s’y met enfin

Mais comme le rapportent les journalistes du Figaro en citant des sources espagnoles, le joueur français du Real Madrid serait enfin en train de suivre des cours de conduite auprès d’une auto-école située à Alcorcón près de Madrid. Là-bas, il est donc un élève comme les autres et utilise peut-être même une modeste citadine dans le cadre de son apprentissage.

En 2024, il avait d’ailleurs reçu en cadeau une BMW i7 M70 électrique en cadeau grâce au partenariat entre le club et le constructeur allemand. Mais on imagine que cette auto est plus indiquée pour se faire conduire. Une fois le précieux papier en poche, Kylian Mbappé pourra continuer de se faire amener au travail dans ce genre de véhicule… et passer enfin du temps au volant de machines plus excitantes à conduire !

Le verra-t-on bientôt en Bugatti ?

Rappelons que certains footballeurs stars possèdent même des machines vraiment exceptionnelles. Cristiano Ronaldo aurait acheté une Bugatti Centodieci, par exemple, et Karim Benzema adorait se montrer en Chiron et en Veyron. A l’inverse, son ex-coéquipier en équipe de France N’Golo Kante s’est longtemps contenté d’une modeste petite Mini anglaise.