BMW i7 M70 (2023), un haut de gamme électrique à 191 700€

Dans la gamme de la BMW i7, voici le sommet. La version électrique de la grande limousine de la marque à l’hélice devait jusqu’à présent se contenter de 544 chevaux en puissance maximale, dans sa variante xDrive60. La voilà désormais forte de 660 chevaux dans cette nouvelle version i7 M70 xDrive, avec un couple maximum de 1 015 Nm ou même 1 100 Nm pendant une courte durée lors du mode launch control. De quoi dépasser le SUV iX M60 et ses 619 chevaux et devenir la BMW électrique la plus puissante de l’histoire (tout en restant à bonne distance du XM Label Red hybride de 748 chevaux).

Côté style, la i7 M70 xDrive s’autorise quelques spécificités pour se distinguer des autres versions. Outres les rétroviseurs à deux branches façon « BMW M », la voiture s’équipe de jupes latérales plus agressives et d’un diffuseur plus sportif. Notez la jolie teinte bicolore du modèle visible dans les photos accompagnant cet article, également équipé de la calandre éclairée (faisant partie du pack M Performance optionnel). Le constructeur ne dévoile pas l’intérieur pour l’instant mais on sait qu’il reprend tout le raffinement des autres versions. A noter que l’assistant de stationnement et de manœuvres peuvent désormais être commandés via l’application « My BMW ».

Deux moteurs et jusqu’à 560 km d’autonomie

Sous le capot, la i7 M70 xDrive embarque un moteur électrique sur chaque train et des batteries d’une capacité nette de 101,7 kWh. Le générateur avant développe 258 chevaux et celui de l’arrière (synchrone) produit 489 chevaux. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, ce qui permet de battre la Mercedes-AMG EQS 53 et ses 658 chevaux d’un petit dixième (la Tesla Model S Plaid et ses 1 034 chevaux reste en revanche hors de portée). Lourde de 2 695 kilos, cette grosse berline peut parcourir entre 488 et 560 kilomètres en autonomie maximale selon l’équipement. Un chiffre très moyen probablement dû aux réglages davantage tourné vers le pur confort et les performances que les économies d’énergie. Elle coûtera 191 700€, là où sa rivale de chez Mercedes est affichée à 169 850€ (contre 128 990€ pour une Tesla Model S Plaid beaucoup plus performante mais moins luxueuse).