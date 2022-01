BMW dévoile l'iX M60

M et i, deux univers qui ne sont pas incompatibles chez BMW. Après l'i4 M50, premier modèle électrique de la marque revu à la sauce Motorsport, voici l'iX M60. Sans surprise, cette version devient le modèle électrique le plus puissant de BMW.

Alors que l'iX xDrive 50 développe 523 ch, le M60 annonce jusqu'à 619 ch. Il s'agit toutefois d'un pic ponctuel de puissance pendant moins de 10 secondes. Le reste du temps, la puissance est d'environ 540 ch. Le couple maxi est de 1 015 Nm, voire 1 100 Nm lorsque le Launch Control est activé. Avec une telle cavalerie, le véhicule peut atteindre 250 km/h.

Le M60 passe de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Il est aidé pour cela de la transmission intégrale avec une limitation de patinage des roues par actionneur en amont. Mais BMW promet que ce modèle n'est pas juste capable d'accélérations folles en ligne droite. Le SUV pourrait aussi faire preuve d'agilité, grâce notamment à une suspension pneumatique avec réglage automatique. La batterie est en position basse dans le plancher, ce qui abaisse le centre de gravité. BMW annonce une autonomie allant jusqu'à 566 km. Pour alléger un peu son poids, l'IX utilise le polymère renforcé de fibre de carbone, que l'on trouve dans le toit, les flancs ou la poupe.

Cette variante a un look très proche de la finition xDrive 50. Un œil expert remarquera les éléments de décoration couleur bronze et les étriers de freins peints en bleu avec le logo M. Le modèle est présenté avec d'énormes jantes de 22 pouces optionnelles. À bord, on a un ciel de pavillon anthracite et des sièges avec appuie-tête intégré. En option, l'intérieur Suite comprend des sièges, un tableau de bord, une console centrale et des garnitures de porte en cuir naturel, ainsi que des surfaces et des commandes en bronze doré.

Le modèle est déjà disponible à la commande, au prix de 132 000 €. Les livraisons commenceront en juin.