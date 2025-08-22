Nos conseils pour la vérification et le remplacement du liquide de frein

Le liquide de frein est un fluide hydraulique qui est incompressible, il est essentiel au bon fonctionnement du circuit de freinage. Pour assurer le freinage optimal d’un véhicule, il doit être inspecté et changé régulièrement. Il existe deux grands types de liquide de frein, le premier est le DOT 4 formulé à base de glycol, le second se nomme DOT 5 et utilise du silicone dans sa composition.

Le chiffre le plus élevé indique un point d’ébullition plus élevé et dans le cas du DOT 5, il a la particularité de ne pas absorber d’eau et il peut résister à des pressions plus fortes. Il convient de savoir quel type de liquide de frein doit être utilisé dans votre véhicule. Ne remplacez jamais un « DOT 4 » par un « DOT 5 » et inversement. Le type de liquide de frein utilisé est inscrit dans la documentation du véhicule ou sur le bocal de liquide de frein.

Les vérifications

L’examen du bocal de liquide de frein qui peut être fait tous les trois mois ou avant un grand voyage par exemple va vous permettre de contrôler :

- Que le niveau du liquide de frein se situe entre le repère mini et le repère maxi (il est normal que le niveau baisse au fil du temps, en raison de l’usure des plaquettes, si vous rajoutez du liquide ne dépassez pas le repère maxi).

- Que le liquide de frein n’a pas changé de couleur depuis votre dernière vérification.

- Qu’il n’y a pas de fuite au niveau du bocal ou du maître-cylindre de frein.

- Si le niveau du liquide se situe en dessous du repère mini, c’est soit qu’il y a une fuite quelque part, soit que vos plaquettes de frein sont usées et qu’il convient de les changer. Dans les deux cas, il faut que des réparations soient faites avant d’utiliser votre véhicule. Même chose si vous constatez qu’il y a une fuite et que du liquide de frein s’écoule, si de visu vous ne trouvez pas l’origine de la fuite, vous pouvez vous en rendre compte si la pédale de frein s’enfonce jusqu’au plancher lorsque vous freinez tout doucement.

- Il faudra aussi changer le liquide de frein si celui-ci a changé de couleur depuis votre dernière inspection, car il est chargé d’impuretés.

Quelques conseils

Il est bon de suivre les préconisations du constructeur afin de savoir quand changer son liquide de frein. Sans consigne explicite, un changement tous les deux ans vous garantira un freinage optimal, à condition que les autres éléments du circuit de freinage soient en bon état de fonctionnement : plaquettes, disques, ABS…

Le liquide de frein étant chargé en éléments nocifs comme l’éthylène glycol, il convient de se protéger avant toute intervention sur le circuit de freinage. S’équiper de gants en nitrile jetables vous protégera efficacement les mains. En cas de contact accidentel avec le liquide de frein, se laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon. Attention, ce liquide est corrosif et peut attaquer la peinture de la carrosserie, un nettoyage s'impose en cas de projections.

Pour changer de liquide de frein, mieux vaut s’adresser à un professionnel

La purge du système de freinage pour remplacer le liquide de frein est un exercice fastidieux et source de problème. Il faut en effet utiliser du matériel adapté afin de chasser toute bulle d’air dans le circuit. De plus, la généralisation de l’ABS (qui assure la régulation hydraulique de la pression de freinage) rend l’opération périlleuse, car une simple bulle d’air dans le circuit peut mettre à mal la centrale hydraulique de l’ABS et entraîner son remplacement (la pièce coûte de 300 à 1 200 €). Un professionnel sera le plus à même de réaliser cette opération.

Les conseils généraux de cette rubrique vous sont donnés à titre indicatif. Caradisiac ne garantit pas que la mise en œuvre de l'ensemble de ses conseils vous prémunisse contre tout ennui technique concernant votre véhicule, dont l'état réel n'est pas vérifiable par Caradisiac. D'une façon générale, nous vous conseillons vivement de déléguer l'entretien des organes de sécurité à des professionnels.