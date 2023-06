Avant les vacances, pensez à purger vos freins

On ne prête pas suffisamment attention au liquide de frein. Comme tous les fluides de votre véhicule, il finit par se gorger d’air et d’impuretés jusqu’à perdre ses propriétés, rendant votre freinage plus aléatoire. En effet, à chaque fois que vous freinez, disques et plaquettes génèrent de la chaleur qui fait chauffer votre liquide de frein jusqu’à provoquer une condensation au niveau des durites. Cette condensation ne s’évacue pas et vient se mêler au liquide de frein qui perd ses qualités d’incompressibilité. Au fil du temps, vos distances de freinage s’allongent, et ce même si vous ne vous en rendez pas compte. En outre, un liquide de freins devenu impur peut aller jusqu’à boucher les étriers. Pour optimiser la sécurité de votre freinage et la vôtre par conséquent au moindre doute vous pouvez aisément purger l’ensemble du système afin d’éliminer le mélange corrompu liquide de frein-eau-air du circuit pour le remplacer par un liquide de frein neuf.

Quand doit-on changer son liquide de frein ?

En règle générale on vidange le liquide de frein tous les deux ans ou 50 000 km. Ceci dit, si vous constatez que votre liquide de frein tend vers la couleur orange, marron ou noir, c’est qu’il est pollué par des impuretés et/ou de l’eau et qu’il est plus que temps de le changer.

Comment purger son système de freinage ?

Avant toute chose il vous faut repérer la vis de purge sur l’étrier ou le tambour. Pour ce faire, il est souvent nécessaire de démonter chaque roue sur le train arrière, ou tout au moins de les tourner lorsque vous en serez aux étriers de freins avant.

Il existe deux méthodes pour réaliser cette opération : manuelle ou à l’aide d’un purgeur automatique.

Manuellement, il est impératif d’être deux. L’un pompant sur la pédale de frein tandis que l’autre ouvre la vis de purge et surveille l’évacuation du liquide.

Commencez toujours par la roue dont l’étrier est le plus loin du maître-cylindre. En règle générale il s’agit de la roue arrière droite. Repérez la vis de purge sur l’étrier ou le tambour, enlevez le capuchon de protection et placez-y un tuyau. Installez un bac réceptacle en dessous ou mettez l’extrémité du tuyau dans une bouteille vide. Il faut ensuite pomper sur la pédale de frein régulièrement et sans forcer tout en laissant revenir cette dernière complètement à chaque fois, en même temps que vous desserrez la vis de purge. Le liquide usagé et les bulles d’air présentes dans le circuit vont ainsi s’évacuer sous la pression de la pédale. Recommencez l’opération jusqu’à ce que votre tuyau n’évacue plus ni bulles ni impuretés et que le liquide de freins vidangé soit devenu clair. Vous pouvez alors stopper la purge sur le premier étrier. Replacez le capuchon de la vis de purge, remontez la roue et répétez la même opération sur les 3 autres étriers et tambours dans l’ordre suivant : la roue arrière gauche, la roue avant droite et enfin la roue avant gauche.

Si vous devez réaliser cette opération seul, il est impératif de disposer d’un purgeur automatique. Alimenté par air, ce dernier est conçu pour placer le circuit de frein sous pression de manière à éliminer le liquide automatiquement, sans aide extérieure. Vous trouverez sur les sites marchands d’Internet des purgeurs automatiques simples à utiliser à partir de 23 €.

N'oubliez pas de faire le niveau du réservoir

En réalisant la purge vous avez vidé une partie du réservoir de liquide de freins qu’il va falloir compléter. Le niveau doit impérativement se situer entre le repère maximum et le repère minimum, ni en dessus ni en dessous.

Vérifiez également la dureté de la pédale de frein avant d’utiliser votre véhicule. Si cette dernière s’enfonce anormalement loin ou se révèle trop « molle », soit il reste de l’air dans le circuit, soit votre purge a été mal faite.