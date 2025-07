Voici la Maserati MCPura qui refuse finalement de devenir électrique

Depuis 2020, Maserati pouvait compter sur une authentique voiture de sport pour rivaliser avec le gratin mondial des modèles à très hautes performances : la MC20, une grosse berlinette à moteur central arrière conçue autour d’une monocoque en carbone et d’un V6 biturbo de 3,0 litres développant 630 chevaux.

Hélas, cette Mc20 est arrivée dans un contexte où les ventes de Maserati se sont fortement contractées : l’année dernière, la marque au trident n’a vendu que 11 300 voitures neuves alors qu’elle peut compter sur une gamme assez riche (GranTurismo, GranCabrio et surtout le SUV Grecale en plus de cette MC20 disponible en coupé et en cabriolet).

Appelez-là MCPura, désormais

Alors qu’on attend de savoir quelle sera la stratégie du nouveau directeur de la marque Jean-Philippe Imparato, Maserati dévoile la remplaçante de cette MC20. Elle s’appelle MCPura mais se présente visiblement sous la forme d’une MC20 légèrement restylée, avec une face avant joliment évoluée et une partie arrière revue elle aussi.

A l’intérieur, la voiture préfère l’Alcantara de série plutôt que le cuir, le volant change de forme et l’interface numérique reçoit des améliorations et des fonctions reprises de la GT2 Stradale.

Toujours 630 chevaux

Sous le capot arrière, le V6 biturbo de 3,0 litres développe toujours 630 chevaux en puissance maximale pour 730 Nm de couple (10 chevaux de moins que la plus radicale GT2 Stradale). Elle abat toujours le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et atteint 325 km/h en vitesse de pointe. Sa masse est de 1 475 kg à sec et celle de la MCPura Cielo (variante cabriolet à toit en dur) est de 1 560 kg. Là aussi, les chiffres ne bougent pas par rapport aux deux versions de la MC20.

Reste à connaître les prix de la voiture, pas encore dévoilés. Rivale des McLaren Artura, Ferrari 296 GTB et autres Lamborghini Temerario, elle aura fort à faire pour se distinguer face à ces dernières. Pourra-t-elle compter sur son design pour convaincre la clientèle ?