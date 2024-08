La nouvelle Maserati GT2 Stradale est-elle aussi extrême que l'Abt XGT ?

« Une voiture de route inspirée de la course », voilà un couplet assez classique chez les constructeurs de voitures de sport. Que ce soit chez Ferrari, Porsche, Aston Martin ou McLaren, on trouve régulièrement des versions extrêmes de leurs modèles qui font le parallèle avec les voitures de course de la marque concernée.

C’est le cas de cette nouvelle Maserati GT2 Stradale, dont le nom fait directement référence à la Mc20 GT2 engagée en compétition client face aux Audi R8 GT2, KTM X-Bow GTX et autres Porsche 911 GT2 Clubsport. Basée sur la MC20 Coupé, elle pousse son V6 bi-turbo de 3,0 litres à 640 chevaux au lieu de 630, alors que le couple maximal tombe à 720 Nm au lieu de 730 avec une cartographie plus pointue. La masse se limite à 1 365 kg à sec (60 kg de moins que la MC20 coupé normale), ce qui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et de toucher 324 km/h en vitesse de pointe.

La voiture bénéficie logiquement d’un gros travail aérodynamique avec une carrosserie radicalisée, un capot avant percé (il reste un coffre de 100 litres à l’arrière), des ouïes au-dessus des roues avant, un splitter avant et un diffuseur arrière revu mais aussi un aileron fixe et des jantes forgées permettant à elles seules de gagner 19 kg sur la balance. Maserati revendique 500 kg d’appui aérodynamique à 280 km/h avec l’aileron arrière réglé dans sa position la plus braquée, au lieu de 145 pour la MC20 Coupé. Notons la présence d’un pack Performance ajoutant un différentiel arrière piloté électroniquement, les freins carbone-céramique et des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R ultra-tendres. Elle roulerait 5 secondes plus vite que la MC20 normale sur la piste « Misto Alfa » de Balocco.

Pas aussi radicale qu’une Abt XGT ?

Sur le papier, la voiture ne semble cependant pas aussi radicale que l’Abt XGT, elle aussi basée sur une GT2 de course (l’Audi R8 LMS GT2 en l’occurrence). La Maserati GT2 Stradale reste en effet assez classique dans sa configuration intérieure avec un « vrai » volant, une planche de bord richement équipée et une finition raffinée. L’Allemande, elle, ne faisait même pas l’effort de présenter des équipements de confort comme l’écran central et limitait les modifications de son châssis à des ressorts à peine moins raides. Certes, l’Italienne utiliserait « la même géométrie de suspension » que la MC20 GT2 de course d’après le communiqué officiel, avec ses doubles triangles à joints Unibal. Elle semble tout de même garder un peu plus de polyvalence routière.

Mais ça, c’est sur le papier. On a très envie de voir si cette version change le caractère de la MC20 qu’on a récemment essayé sur Caradisiac dans sa variante Cielo. Et je veux bien me dévouer, évidemment.