Aston Martin Valhalla

L'influenceur Andrew Tate empêché d'acheter une Aston Martin Valhalla par les autorités anglaises

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

Coup dur pour l'influenceur très controversé Andrew Tate. La police anglaise vient de saisir la somme déposée sur un compte prévu pour réserver son exemplaire de la spectaculaire Aston Martin Valhalla.

Les influenceurs, formateurs et vendeurs de rêves récoltent parfois des sommes colossales. C'est le cas d'Andrew Tate poursuivi et inculpé pour traite d'être humains en bande organisée et fraude fiscale. L'homme régulièrement vu sur les réseaux sociaux au volant de supercars et autres voitures de luxe fait l'objet d'une nouvelle mesure punitive : la saisie par les forces de l'ordre britanniques de la somme de 180 000 livres (208 000 euros au cours actuel). Des fonds initialement versés pour réserver un exemplaire de l'hypercar Aston Martin Valhalla.

D'après nos confrères anglais de la BBC, les enquêteurs de police de Devon et Cornwall ont prouvé que cet argent déposé via la plateforme de cryptomonnaies Coinbase provenait d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Une saisie qui s'ajoute aux 2,7 millions de livres (3,1 millions d'euros) déjà confisqués à Andrew et son frère par les autorités outre-Manche pour ne pas avoir payé d'impôts sur les 21 millions de livres (24 millions d'euros) de revenus accumulés entre 2014 et 2022.

Des fonds déjà alloués à des opérations de prévention

D'après la police, la moitié de la somme sera utilisée par les services publics tandis que le reste sera alloué à des opérations de prévention contre le crime en ligne. Concernant l'Aston Martin Valhalla, il s'agit pour rappel d'une vitrine technologique hybride équipée d'un V8 4 litres biturbo et de trois moteurs électriques. Au total, l'hypercar délivre 1079 chevaux pour 1100 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe limitée électroniquement de 350 km/h.

Aston Martin Valhalla

