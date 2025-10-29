Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Aston Martin Valkyrie

Quelqu’un vend sa Valkyrie Spider sans avoir roulé avec

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

Craquer pour une voiture d’exception n’est pas forcément synonyme de longue histoire à son volant. La preuve avec ce propriétaire d’Aston Martin Valkyrie Spider prêt à s’en séparer moins de 100 kilomètres après sa livraison.

Il arrive parfois que les passionnés d’hypercar passent plus de temps à configurer leur véhicule qu’à réellement le conduire. Voici par exemple une Aston Martin Valkyrie Spider lourdement optionnée déjà proposée à la vente avec un très faible kilométrage.

Le spécialiste des voitures d’exception Broad Arrow mettra prochainement aux enchères une spectaculaire Aston Martin Valkyrie Spider dont la configuration fait exploser la facture déjà bien salée. D’après la description de l’annonce, près de 275 000 euros d’options ont été ajoutées lors de la signature du bon de commande par un homme d’affaires argentin. Dans la liste des éléments personnalisés, la peinture sur-mesure se facture à elle seule 28 000 euros, comptez 46 000 euros environ pour les jantes alu noir mat et un peu plus de 50 000 euros pour les finitions en carbone. Détail amusant : le passionné détient entre autres dans son garage une Bugatti Centodieci, une Pagani Zonda Cinque et une Ferrari Laferrari Aperta.

Une estimation à 3,5 millions d’euros

Les experts de l’entreprise Broad Arrow estiment cette auto à 3,5 millions d’euros environ. La déclinaison Spider de la Valkyrie est pour rappel produite à 85 exemplaires seulement contre 150 pour le coupé. Rendez-vous le 1er novembre à Zurich pour découvrir son prix de vente final.

