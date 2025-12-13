Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mercedes 190

HWA a bel et bien crashé une EVO à presque 800 000 euros

Dans Faits Divers / Insolite / Crash

Adrien Raseta

La berline restomod HWA EVO ne sera produite qu’à 100 exemplaires avec un tarif avoisinant les 800 000 euros. Une faible diffusion qui n’empêche pas le constructeur allemand de procéder à un crash-test en bonne et due forme.

Lorsqu’il est question de commercialiser une voiture, le crash-test est une étape importante pour contrôler le niveau de sécurité du véhicule. Le constructeur HWA n’échappe pas à la règle en mettant dans un mur sa sublime berline EVO inspirée de la 190E 2.5-16 Evo II. Des images surprenantes pour une voiture produite dans les années 80.

Pour éviter que la trois volumes et ses occupants ne finissent en miettes, HWA a bien entendu renforcé la structure de l’auto. Son châssis hybride associe la partie centrale en acier de la W201 avec des éléments en aluminium et en acier haute résistance. Des transformations qui doublent la rigidité torsionnelle par rapport à l’originale. En outre, sa carrosserie en fibre de carbone se déforme de telle sorte à préserver la cellule de l’habitacle. Un véritable défi technique qui permet à HWA de conformer son EVO aux normes actuelles et de surpasser la résistance de la Mercedes 190E lancée il y a plus de 40 ans.

La renaissance d’une voiture iconique

Pour rappel, l’idée de la HWA EVO réside dans le fait de réinterpréter la mythique Mercedes 190 2.5-16 Evo II. L’allemande revue façon restomod embarque un bloc V6 3,0l biturbo Mercedes-AMG de 450 chevaux pour 550 Nm de couple avec une vitesse maximale de 270 km/h. La variante dotée du pack Affalterbach pousse le curseur à 500 chevaux pour une vitesse de pointe de 300 km/h. Son freinage avec option carbone-céramique signé Brembo, ses suspensions réglables KW et sa boîte manuelle six rapports permettent d’exploiter pleinement l’artillerie disponible sur le capot.

