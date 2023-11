Le fondateur d'AMG à l'origine d'une nouvelle 190E 2.5-16 Evo II

Les passionnés considéreront ce projet comme une manœuvre audacieuse digne d'une voiture d'exception ou comme une simple préparation tuning. Le fondateur d'AMG Hans-Werner Aufrecht veut effectivement produire des tricorps Mercedes 190E restomod façon 2.5-16 Evo II. Un nombre d'exemplaires limités et un tarif très élevé font bien entendu partie du lot. Son nouveau nom : HWA EVO.

Les détails à propos de cette mystérieuse voiture sont encore peu nombreux. Le projet évoque sans surprise l'usage d'une 190E sans dire quel sera le moteur retenu pour en faire une auto performante. Compte tenu du prix, une mécanique très musclée est attendue à bord de la HWA EVO. Côté design, les traits évoqueront l'iconique collector à l'étoile. Hans-Werner Aufrecht s'est en outre tourné vers le designer âgé de 30 ans seulement Khyzyl Saleem. Ce dernier révélait sur la toile l'année dernière un spectaculaire rendu virtuel baptisé Mercedes 190E Evo 3 Concept. La tournure des événements montre que son œuvre a croisé les bons regards au bon moment. L'artiste s'exprime via une publication Facebook : "c'est une occasion incroyable de travailler avec HWA sur la renaissance d'une voiture qui me tient particulièrement à cœur". Autre partenaire de l'idée : le garage CURATED disposant dans son showroom de Miami de nombreuses supercars européennes rarissimes.

100 exemplaires, 714 000 euros

À la manière des Singer basées sur des Porsche 911 ou des BMW M3 E30 de chez Redux, les spécialistes du restomod produisent généralement peu d'exemplaires avec des tarifs stratosphériques. La HWA EVO n'échappe pas à la règle avec 100 unités seulement et un prix de 714 000 euros. Rendez-vous d'ici fin 2025 pour découvrir la concrétisation de ce projet ambitieux et rafraîchissant.