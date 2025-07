Aussi élégant que le coupé quatre portes le Shooting Brake CLA en version AMG.

La nouvelle Mercedes CLA en version thermique et électrique est un modèle important pour la marque à l'étoile, la carrosserie Shooting Brake l’est tout autant. On connaît désormais presque tout du coupé quatre portes et l’on a découvert dernièrement le style de la Mercedes Cla Shooting Brake qui est la première Mercedes électrique disponible en break.

Mais si Mercedes, met en avant les versions électriques (CLA 250+ de 272 ch et CLA 350 4MATIC de 354 ch) de son modèle, la Mercedes CLA Shooting Brake existera aussi avec des versions thermiques hybrides 48V de 136, 163 et 190 ch. En ce qui concerne la version Mercedes-AMG 45 qui nous occupe aujourd’hui, elle sera 100 % électrique.

Moteurs électriques à flux axial pour plus de performances

Pour la Mercedes-AMG CLA Shooting Brake, le passage à l’électrique se fera par le biais de nouveaux moteurs électriques à flux axial. La technologie axiale de ces nouveaux moteurs électriques a été mise en œuvre par la société britannique Yasa dont Mercedes a pris le contrôle en 2021. Cette société est spécialiste de motorisations électriques de très hautes performances.

500 ch pour la Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake !

La puissance cumulée de ces deux électromoteurs qui équiperont la Mercedes-AMG CLA 45 (et sa version Shooting Brake) sera de 500 ch, de quoi affoler les principales rivales du coupé quatre portes que sont les Tesla Model 3 Performance et BMW i4 M50. D’autant plus qu’une version plus performante 45 S serait d’ores et déjà dans les tuyaux. Pour la Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake ce sera plus simple, car de rivale directe, il n’y en a pas. Comme pour la version coupé quatre portes, la version break va soigner son look et aussi son aérodynamisme, d’ailleurs à ce propos, pour la première fois, elle dispose d’un petit aileron rétractable, un élément distinctif que l'on ne retrouve que sur les voitures de sport ou les modèles haut de gamme.