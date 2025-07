Écrire "POILCE" sur sa Mercedes l'envoie au tribunal

Circuler sur la voie publique avec un faux véhicule de police est une méthode assez efficace pour s'attirer des problèmes de justice. Le propriétaire de cette grande berline Mercedes Classe S vérifie une nouvelle fois cette théorie en écrivant sur son capot "POILCE" et 警察 qui veut vraiment dire police en chinois. Lorsqu'il est question de s'expliquer, le conducteur âgé de 21 ans indique aux policiers australiens en patrouille dans la ville de Strathfield que sa voiture est un ancien véhicule diplomatique asiatique. Des propos accompagnés de documents qui aiguisent encore plus la curiosité des agents.

Les plus observateurs remarqueront les présences d'une plaque "PRC" pour People's Republic of China" ou en français République populaire de Chine ainsi que de gyrophares. Une antenne étrange greffée sur la malle complète l'ensemble. Mais la partie la plus étonnante reste à découvrir dans le coffre : à son ouverture, les policiers tombent sur des munitions.

Rendez-vous au tribunal

Après ce contrôle, les policiers accèdent à son domicile dans lequel ils trouvent des armes à feu correctement déclarées mais mal stockées et des répliques pour la pratique du Gel Blaster (un loisir parallèle de l'Air Soft dans lequel les billes en plastique sont remplacées par des billes d'eau gélifiée). L'homme doit par la suite se présenter au tribunal pour de multiples chefs d'accusation.